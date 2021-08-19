Посетителей мероприятия обещают познакомить с туристическими изюминками и гастрономическими особенностями каждого региона Украины.

На территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины "Пирогово" в Киеве 22-24 августа 2021 года пройдет большой туристический фестиваль "Мандруй Україною".

Как отмечают организаторы мероприятия, необычный фестиваль-ярмарка народно-художественных промыслов и туристических маршрутов Украины будет приурочена к 30-й годовщине Независимости Украины и объединит все регионы страны в одном месте.

В частности, каждый из 24 регионов Украины и Автономная Республика Крым презентуют свой туристический, культурный и гастрономический потенциал. Гости ярмарки смогут принять участие в любом из мастер-классов, купить сувениры, локальные продукты, а также насладиться шумным праздником и посмотреть выступления лучших творческих коллективов из украинских регионов.

Как объясняют инициаторы мероприятия, одна из главных целей фестиваля – раскрыть туристический потенциал каждого региона и уголка Украины. Поэтому каждый день во время фестиваля представители областных государственных администраций и туристических магнитов представят свои регионы и самые выдающиеся и интересные для туриста локации.

Гостей мероприятия будут ждать:

Разнообразные мастер-классы по традиционным украинским ремеслам, где все желающие смогут принять участие и научиться новому;

Презентации различных регионов Украины от представителей ОГА и туристических магнитов;

Информативные выступления и дискуссии, акцентированные на туризме;

Ярмарка, где вы можете приобрести традиционные сувениры, локальные продукты и многое другое;

Фуд-корт и лаунж зона для отдыха и общения.

Фестиваль организован под патронатом Государственного агентства развития туризма Украины, при поддержке VISIT Ukraine, Министерства культуры и информационной политики Украины и Global Talent Ukraine.

Вход на фестиваль – бесплатный. Вход в музей "Пирогово": взрослый – 80 грн, детский – 40 грн.

Читайте такжеВ Киеве представили стратегию продвижения туристического бренда Украины в миреКак ранее сообщал УНИАН, также 23-24 августа 2021 года в Киеве на территории ВДНХ состоится национальный фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Я – гражданин", приуроченный к 30-летию независимости Украины.

Кроме того, 20 августа на территории ландшфтного парка "Певческое поле" стартует выставка цветов ко Дню Независимости. Создаваться цветочные шедевры будут уже традиционно из колеусов, хлорофитума, бегонии, альтернатеры, сеткреазии и других ярких растений.

Автор: Марина Григоренко