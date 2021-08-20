Выставка будет работать ежедневно до 19 сентября с 10:00 до 20:00.

К 30-летию Независимости Украине на Певческом поле в Киеве по адресу улица Лаврская, 31, - открылась выставка цветов "Во Вселенной Марии Примаченко".

Как сообщили в "Киевзеленстрое", для создания 10 тематических цветочных полотен было высажено почти 300 тысяч растений.

Героями выставки стали фантастические персонажи картин "Медведи на пасеке", "Полесский нырок", "Молодой левик", "Дракон", "Болотный зверь", "Синий бык", "Бычок-третячок", "Голубка распустила крылья, хочет на земле мира", "Если бы Ной умел рисовать" и других работ известной художницы. Все фигуры объемные, некоторые достигают более 4 метров в высоту.

"Тема выбрана не случайно. Ведь Мария Примаченко и ее картины в жанре "наивного искусства" являются едва ли не самым известным символом украинского искусства. Работы украинки выставлялись на самых известных выставках во Франции, Германии, Канаде, Чехии, Польше, Болгарии и других странах мира. Говорят, Пабло Пикассо восторгался, что живет в одно время с Марией Примаченко, а Марк Шагал, вдохновленный ее творчеством, сам начал рисовать странных зверей", - рассказали в коммунальном объединении.

Кроме того, на выставке можно увидеть масштабные фигуры балерин в национальной одежде, которые будут двигаться с помощью специальной аниматроники.

Выставка будет работать ежедневно до 19 сентября с 10:00 до 20:00.

Для взрослого билет обойдется в 100 грн, для ребенка - 25 грн. Детям до 3 лет, пенсионерам, многодетным семьям, участникам антитеррористических операций, инвалидам 1-2 групп и участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии вход на выставку бесплатный.

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Мария Авксентьевна Примаченко была украинской народной художницей в жанре "наивного искусства". Лауреат Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко. Заслуженная деятельница искусств УССР, народная художница Украины.

Создала более 800 картин, 650 из которых хранятся в Национальном музее украинского народного декоративного искусства.

По решению ЮНЕСКО 2009 год был признан годом Марии Примаченко.

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Автор: Катерина Комолова