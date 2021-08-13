Посетителям мероприятия обещают спектакль огромных аэростатов и выступления украинских артистов.

В Киеве 23 и 24 августа 2021 года на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) состоится национальный фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Я – гражданин", приуроченный к 30-летию Независимости Украины.

Как сообщают организаторы мероприятия, участники увидят спектакль огромных аэростатов и выступления украинских артистов.

В частности, в течение двух дней на выставочном поле ВДНХ будут работать 15 воздушных шаров, которые устроят самую большую фото-локацию Киева. После захода солнца аэростаты будут светиться огнем в сопровождении световых прожекторов. Участники фестиваля смогут насладиться зрелищным шоу и осуществить подъем на воздушном шаре.

В программе фестиваля также запланированы выступления артистов, уникальное представление воздушных гимнастов, DJ-сет и другие культурно-развлекательные мероприятия.

Читайте такжеЗеленский презентовал мероприятия к 30-му Дню Независимости Украины: военный парад, концерт, праздничное шоу

Участие в мероприятии возможно по предварительному заказу билетов на официальном сайте фестиваля. Организаторы просят следить за новостями на сайте проекта, потому что воздухоплавательные мероприятия зависят от погодных условий.

Фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Я – гражданин" проводится при финансовой поддержке Украинского культурного фонда.

Как сообщал УНИАН, впервые фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия" прошел в Киеве в декабре 2020 года.

Автор: Марина Григоренко