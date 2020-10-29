Главное отличие Drive-in Halloween от обычных "комнат ужасов" - посетители могут попасть туда только на авто и по предварительной записи.

Хэллоуин для жителей США является одним из самых любимых праздников, к которому они каждый год подходят с большим энтузиазмом. Впрочем, в 2020 году из-за пандемии коронавируса все будет не так, как всегда.

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Конечно, от украшения своих домов и заведений питания тематическими хэллоуиновскими инсталляциями американцы отказываться не собираются. Однако от шумных вечеринок, аттракционов в парках развлечений и традиционных костюмированных "вымогательств" сладостей детишками trick or treat придется отказаться.

Впрочем, в США таки придумали оригинальный способ отметить Хэллоуин в этом году - Drive-in Halloween. К примеру, в Лас-Вегасе посетителям такого необычного парка развлечений предлагают посетить театрализованный "Дом ужасов", где их будут встречать разнообразные декорации и персонажи культовых "страшилок". Главное отличие от обычных "комнат ужасов" - посетители могут попасть туда только на авто и по предварительной записи.

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Автор: Марина Григоренко