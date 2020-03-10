Коронавирус в Италии: как выглядят популярные локации без туристов (фоторепортаж)

Опустевшие улицы трех самых популярных городов - Рима, Венеции и Милана с непривычки навеивают постапокалиптические мысли.

Власти Италии с целью остановить распространение нового коронавируса ввели карантинные мероприятия по всей стране, и некогда до неприличия полные туристов улицы итальянских городов нынче опустели.

В стране запрещено проводить все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи. Школы и университеты будут оставаться закрытыми. Передвигаться могут только те, у кого есть серьезная и неотложная потребность, связанная с работой или семейными обстоятельствами.

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Тем временем Министерство иностранных дел Украины посоветовало украинцам воздержаться от поездок в Италию.

Опустевшие улицы трех самых популярных городов - Рима, Венеции и Милана с непривычки навеивают постапокалиптические мысли. Ну, или о том, что это утро 1 января.

А с другой стороны, именно сейчас - прекрасное время для посещения популярных туристических локаций в Италии, чтобы толпы других туристов не мешали спокойно рассмотреть окрестности и сделать нормальные фото.

Напомним, ранее Ватикан сообщил о закрытии музеев в связи с распространением коронавируса.

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