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Коронавирус в Италии: как выглядят популярные локации без туристов (фоторепортаж)

12:19, 10 марта 2020
Фотоотчеты
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Коронавирус дал шанс сделать нормальное фото без людей возле фонтана Треви в Риме
Коронавирус дал шанс сделать нормальное фото без людей возле фонтана Треви в Риме /  © REUTERS
Возле популярного фонтана Треви в Риме сейчас практически никого нет
Возле популярного фонтана Треви в Риме сейчас практически никого нет /  © REUTERS
Испанская лестница в Риме
Испанская лестница в Риме /  © REUTERS
Испанская лестница в Риме редко бывает без массы туристов
Испанская лестница в Риме редко бывает без массы туристов /  © REUTERS
Пустая улица на подходах к Коллизею
Пустая улица на подходах к Коллизею /  © REUTERS
Возле Коллизея в Риме туристов не видно
Возле Коллизея в Риме туристов не видно /  © REUTERS
В Венеции на площади Сан Марко пусто, как никогда
В Венеции на площади Сан Марко пусто, как никогда /  © REUTERS
Закрытый ресторанчик на площади Сан Марко в Венеции
Закрытый ресторанчик на площади Сан Марко в Венеции /  © REUTERS
Гранд-канал является одним из главных транспортных путей Венеции. А так и не скажешь
Гранд-канал является одним из главных транспортных путей Венеции. А так и не скажешь /  © REUTERS
После введения карантина некоторые рестораны в Венеции не работают
После введения карантина некоторые рестораны в Венеции не работают /  © REUTERS
Одинокая гондола бороздит венецианский Гранд-канал
Одинокая гондола бороздит венецианский Гранд-канал /  © REUTERS
''Толпы'' людей на улице Венеции
"Толпы" людей на улице Венеции /  © REUTERS
Главная площадь Венеции Сан Марко не может быть такой пустой. Наверняка же фотошоп (нет)
Главная площадь Венеции Сан Марко не может быть такой пустой. Наверняка же фотошоп (нет) /  © REUTERS
Одинокий официант на площади Сан Марко ожидает своего гостя и надежду выставить приличный счет
Одинокий официант на площади Сан Марко ожидает своего гостя и надежду выставить приличный счет /  © REUTERS
Миланский собор и площадь перед ним
Миланский собор и площадь перед ним /  © REUTERS
Миланская галерея Виктора Эммануила II в обычное время привлекает ''немного больше'' желающих сделать фото
Миланская галерея Виктора Эммануила II в обычное время привлекает "немного больше" желающих сделать фото /  © REUTERS
Этот крайне необычный торговый центр, галерея Виктора Эммануила II, опустел из-за коронавируса
Этот крайне необычный торговый центр, галерея Виктора Эммануила II, опустел из-за коронавируса /  © REUTERS
Пустая Пьяцца-дель-Дуомо в Милане
Пустая Пьяцца-дель-Дуомо в Милане /  © REUTERS

Власти Италии с целью остановить распространение нового коронавируса ввели карантинные мероприятия по всей стране, и некогда до неприличия полные туристов улицы итальянских городов нынче опустели.

В стране запрещено проводить все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи. Школы и университеты будут оставаться закрытыми. Передвигаться могут только те, у кого есть серьезная и неотложная потребность, связанная с работой или семейными обстоятельствами.

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Тем временем Министерство иностранных дел Украины посоветовало украинцам воздержаться от поездок в Италию.

Опустевшие улицы трех самых популярных городов - Рима, Венеции и Милана с непривычки навеивают постапокалиптические мысли. Ну, или о том, что это утро 1 января.

А с другой стороны, именно сейчас - прекрасное время для посещения популярных туристических локаций в Италии, чтобы толпы других туристов не мешали спокойно рассмотреть окрестности и сделать нормальные фото.

Напомним, ранее Ватикан сообщил о закрытии музеев в связи с распространением коронавируса.

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