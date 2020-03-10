МИД советует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса

Власти Италии ввели карантинные мероприятия по всей стране.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от поездок в Италию в связи с распространением коронавируса.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины.

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"В связи с дальнейшим обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Итальянскую Республику", - говорится в сообщении.

Тем украинцам, которые продолжают находиться в Италии, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать рекомендации и законные требования местных органов власти, принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, в частности касаемо ограничений на перемещение внутри страны и мест проживания, избегать скоплений людей.

Также украинцам рекомендуется сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе: friend.mfa.gov.ua.

Гражданам Украины, которые находятся в Италии, надо следить за рекомендациями, которые разработаны Министерством здравоохранения этой страны.

Следует регулярно и тщательно мыть руки (как минимум в течение 20 секунд с водой и мылом или дезинфицирующими для рук спиртосодержащими (60%) средствами; избегать близких контактов с лицами, имеющими признаки острых респираторных заболеваний; не касаться руками глаз, носа и рта; пользоваться антивирусными препаратами или антибиотиками следует только в случае, если они прописаны врачом; регулярно протирать поверхность химическими дезинфицирующими средствами (убить коронавирус могут средства с содержанием отбеливателя/candeggina, хлора/cloro, растворителей/solventi, 75-процентного этанола/etanolo al 75%, перуксусной кислоты/acido peracetico, хлороформа/cloroformio); использовать маску в случае подозрения на заболевание или при помощи больным; не считаются опасными товары, изготовленные в Китае или пакеты, полученные из Китая (коронавирус не имеет способности жить слишком долго на поверхности); всегда мыть руки после контакта с животными.

В случае повышенной температуры, кашля, затрудненного дыхания или при возвращении из стран, наиболее пораженных коронавирусом, звонить на номер «горячей» линии 1500.

В МИД напомнили, что соответствующий страховой полис необходим гражданам Украины для поездок за границу.

В случае возникновения обстоятельств, требующих незамедлительного консульского реагирования, рекомендуется гражданам Украины безотлагательно обращаться по номерам «горячих линий» на территории Италии в Посольство Украины в Италии (+39 3519 886 823), Генеральное консульство Украины в Милане (+39 3487 254 038) и Генеральное консульство Украины в Неаполе (+39 327 736 48 22).

Как сообщал УНИАН, власти Италии ввели карантинные мероприятия по всей стране. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что люди должны оставаться дома, а передвижения или путешествия возможны лишь при крайней необходимости. В стране запрещено проводить все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи. Школы и университеты будут оставаться закрытыми по крайней мере до 3 апреля.

На железнодорожных станциях введен температурный контроль пассажиров. Круизным кораблям запрещено заходить в большинство портов.

Количество умерших от коронавируса COVID-19 в Италии только 9 марта выросло с 366 до 463 человек. После Китая Италия стала наиболее пораженной распространением болезни.

Случаи инфицирования новым коронавирусом подтверждены во всех 20 регионах Италии.

Ранее карантинные меры были введены только в нескольких северных регионах страны.