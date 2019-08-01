Уютные улочки и старинные часы на ратуше: что посмотреть за день в Самборе (фоторепортаж)

Самборская ратуша - одно из самых интересных подобных сооружений в Украине.

Самбор - небольшой город на Львовщине с типичной западной архитектурой, куда можно сбежать от шума большого города.

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Самбор - довольно старый город, официально основанный еще в 1241 году. Впрочем, если верить ученым, первые поселения здесь существовали еще в доисторические времена. Влияние на него сначала оказывали поляки, а потом австро-венгры. Сейчас здесь проживает чуть менее 35 тысяч человек.

В 2012 году Самбор получил статус туристического города, тогда здесь заработал туристический центр, который предоставляет информацию и другие услуги туристам. Также проводится экскурсия на башню городской ратуши.

К слову, Самборская ратуша - одно из самых интересных подобных сооружений в Украине. Первая деревянная ратуша была построена еще в 14 веке. Нынешняя постройка стала третьей по счету на этом месте - ее построили в стилях ренессанс и классицизм в 1668 году, а в 1844 году состоялась ее масштабная реконструкция.

Не менее известными являются часы ратуши в Самборе - в 1885 году на ратушной башне вмонтировали часы, купленные аж в Праге за немалую сумму, с боем и циферблатами на четыре стороны. Когда-то часы ночью даже подсвечивались. В 1980 году его отремонтировали, но один из циферблатов остался неработающим. Если подняться на башню, то можно даже увидеть механизм в действии.

А еще в Самборе уютные улочки, такие типичные для западноукраинских городков, с маленькими старинными домиками и уютными кафешками. Можно спокойно бродить по городу, время от времени наталкиваясь на местные церкви, каждая из которых заслуживает внимания.

Самбор находится примерно в 75 километрах от Львова очень удобно на перекрестке автодорог Львов - Ужгород и Дрогобыч - Перемышль. Доехать сюда можно как на поезде, так и на автобусе, а также на собственном транспорте.

Кроме того, в 45 километрах от Самбора расположен крупнейший лечебный курорт Украины - Трускавец, об отдыхе на котором можно почитать в большом материале УНИАН.Туризм.