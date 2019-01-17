Волшебные источники Трускавца: секреты крупнейшего оздоровительного курорта Украины

Для большинства туристов, путешествующих по Украине, одним из самых популярных направлений стал Львов. И это не удивительно, ведь здесь есть практически все для полноценного отдыха: старинная европейская архитектура, налаженная инфраструктура и насыщенная культурная программа. Однако на этом фоне многие не замечают, что помимо Львова в одноименной области есть еще немало достойных мест для отдыха. Ранее УНИАН уже писал о мистических замках Львовщины и курортном городке Сходница в Украинских Карпатах.

Теперь же очередь дошла до едва ли не главного лечебно-оздоровительного курорта Украины – города Трускавец менее чем в 100 км от Львова. Именно на этот город стоит обратить внимание, если вы хотите восстановить организм после трудного года в спокойной и уютной обстановке. Причем приезжать в этот город-курорт можно в любое время года.

Лечебные водные источники Трускавца

Как уже стало ясно, едут туристы в Трускавец, главным образом, поправить здоровье. Лечебные свойства местных водных источников были открыты в начале 19 века, и с тех пор здесь принялись обустраивать курорт для лечения и оздоровления. И если в конце 18 века здесь проживали менее 1000 человек, то в наши дни населения Трускавца насчитывает почти 30 тысяч.

Окрестности Трускавца богаты различными полезными ископаемыми: нефтью, озокеритом, солью и свинцово-цинковыми рудами. Также здесь есть галенит, сфалерит, сера, гипс и невероятный набор всевозможных минералов. Именно наличие полезных ископаемых способствовало образованию различных по химическому составу и лечебным свойствам минеральных вод.

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Всего в городе насчитывается 11 целебных источников. Три из них пьют для лечения и профилактики заболеваний пищеварительной системы – «Нафтуся», «Мария» и «София». Перед их употреблением обязательно стоит проконсультироваться с врачом. Ведь каждая из них не только предназначена для лечения конкретных заболеваний (желудок, печень, почки, мочегонная система и так далее), в зависимости от диагноза они еще и бывают разных температур - холодная или теплая. В свою очередь воды «Бронислава» и «Юзя» вообще не принимают во внутрь: первой поласкают горло, а второй – умываются. К слову, нередко можно услыхать байки об омолаживающей силе воды «Юзя». Разумеется, после курса умываний вы не станете на 10 лет моложе, однако состояние кожи действительно улучшится и лицо как бы посвежеет.

Воды из пяти источников – «Эдвард», «Фердинанд», «Эммануил», «Анна» и «Катерина» - используют для лечебных ванн в местных санаториях, а из воды «Барбара» получают одноименную сухую соль, имеющую желчегонный эффект.

Еще один немаловажный момент – любая лечебная вода имеет срок годности, ведь при контакте с воздухом она быстро теряет свои целебные свойства. Потому нет смысла набирать ее в огромные баклажки «про запас» или пытаться вывезти домой. Поверьте, ученые и медики уже не раз пробовали экспортировать трускавецкую воду, но пока успехов не добились.

Воду также не рекомендуется набирать в пластиковую тару, так как это материал неблагоприятно влияет на ее целебные свойства. Лучше использовать керамику – специальные чашки с носиком под эти нужды продаются в Трускавце на каждом углу, а потом их можно забрать в качестве сувенира. К слову, эти чашки удобны еще и тем, что позволяют избежать контакта воды с зубами – например, «Нафтуся» плохо влияет на зубную эмаль.

В случае необходимости воду можно набрать в термочашку, чтобы она хотя бы сохраняла температуру, но опять же ненадолго. Отдыхающим обычно прописывают два типа воды – «Нафтуся» и «Мария», между потреблением которых должен быть получасовой перерыв. И когда нет времени или желания все эти 30 минут бродить вокруг бювета, на помощь приходит термос.

Как добраться до Трускавца

Трускавец – это тупиковая железнодорожная станция, а потому поездов здесь проходит не так уж и много. Пассажирских всего два – из Киева и Днепра. Хорошая новость – они ежедневные. Плохая новость – как правило, на них большой ажиотаж, а потому билеты нужно брать как можно раньше, особенно если хотите сэкономить и доехать на плацкарте. Плацкартный билет из Киева до Трускавца стоит около 200 грн, купейный –от 400 до 600 грн, в зависимости от категории (новый вагон с кондиционером или старый без).

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По маршруту обоих поездов довольно много остановок, в том числе, Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винница и другие. Именно это часто и усложняет покупку билетов тем, кто хочет доехать, например, из Киева в Трускавец, ведь нередко «хорошие» билеты на поезд покупаются от Киева до Винницы, Хмельницкого или Львова, тогда как до Трускавца поезд уже идет полупустым.

Проходит через железнодорожную станцию Трускавец и электричка до Львова – по четыре раза туда и обратно. Также из Львова до Трускавца можно доехать маршрутным автобусом. Ходят такие автобусы довольно часто в течение всего дня, стоят около 80 грн, а в дороге нужно провести около двух часов.

Проживание в Трускавце

На данный момент в Трускавце работают более трех десятков санаториев и курортных комплексов – от доставшихся нам в наследство с советских времен типичных лечебно-оздоровительных с полным пансионом, частично объединенных в одну сеть ЗАО «Трускавецкурорт», до современных СПА-отелей с собственной лечебно-оздоровительной базой. Среди них – санатории «Алмаз», «Днепр-Бескид», «Карпаты», «Кристалл», «Рубин» и другие, а также курортный комплекс Шале «Грааль», отели «Rixos-Прикарпатье», «Миротель», «Мариот Медикал Центр» и прочие. Стоимость проживания в санаториях Трускавца колеблется от 400 до 1300 грн за ночь с человека, в зависимости от набора услуг (лечение, питание) и количества людей в номере. А вот ночь в современном курортном комплексе обойдется уже в сумму под 2000 грн и выше.

Есть в городе и небольшие частные отели, в некоторых даже предусмотрена возможность лечения. Например, спа-вилла «Жасмин» недалеко от городского рынка. Здесь можно как просто остановиться на ночь, так и поправить здоровье, даже заказав диетическое трехразовое питание. Владельцы отеля врачи, потому они еще и проконсультируют, как правильно пить лечебную воду и на что сделать упор в лечении. На территории отеля есть несколько процедурных кабинетов, где можно пройти курс физиотерапии, а также небольшой бассейн, сауна и соляная пещера. К слову, записаться на процедуры можно и не проживая в отеле, хотя в таком случае лечение обойдется несколько дороже. Одноместный номер в таком отеле обойдется в сумму от 500 грн и выше, в зависимости от сезона и набора услуг.

Еще один вариант размещения в Трускавце – снять квартиру, которых в городе сдается довольно много. Ведь для местных жителей сдача квартир отдыхающим уже давно превратилась в настоящий бизнес. Более того, многие люди даже специально покупают квартиры в Трускавце, чтобы сдавать их отдыхающим. Стартует посуточная аренда квартир здесь примерно от 400 грн. Но в данном случае нужно быть готовым к не самому удачному району и «спартанским» условиям. А вот за приличные апартаменты с современным ремонтом и всеми благами цивилизации придется заплатить до тысячи гривен. С другой стороны, для семей или больших компаний это более выгодный вариант, чем проживание в санатории или отеле.

При этом даже если вы не забронировали квартиру заранее, как правило, предложения начинают сыпаться на вас еще на финальном участке следования поезда «Киев – Трускавец». Еще больше местных жителей, желающих сдать свои квартиры отдыхающим, поджидают на вокзале. Впрочем, это все же вариант для рисковых туристов – ведь таких квартир может не быть, а имеющиеся из них могут быть либо не лучшего качества, либо по завышенной цене.

Где питаться в Трускавце

В целом Трускавце нет проблем с тем, чтобы поесть. Во-первых, по всему городу разбросаны бистро, кафе и рестораны на любой вкус и бюджет, во-вторых, здесь достаточно рынков, небольших магазинчиков и супермаркетов.

Если вы хотите перекусить относительно бюджетно – можно зайти в бистро «Рідний край» по улице Тараса Шевченко, 35. Однако стоит учесть, что здесь почти всегда много народу, а под вечер остается небольшой выбор. Еще один вариант ежедневного недорогого питания в Трускавце – кафе «Вера» по улице Стебницкая, 27а недалеко от продуктового рынка (в Трускавце, как и во многих маленьких городках, особая страсть называть кафе, отели или магазины именами). Цены здесь довольно приемлемые, еда вкусная, готовят быстро, многие блюда по умолчанию подаются с легким салатом (лучше уточнить заранее). Также из бюджетного в Трускавце есть заведение сети «Два гуся» в здании торгового центра ТКС недалеко от санатория «Кристалл», но это скорее на «крайний случай».

Неплохо готовят в кафе «Марта» по улице Стебницкая, 17а. Здесь подают преимущественно украинскую и европейскую кухню, но цены будут повыше – плотный ужин на одного человека с напитком обойдется в сумму от 150-200 грн. В кафе много места, иногда по вечерам бывает живая музыка, на больших экранах транслируются спортивные мероприятия. Из этой же категории заведение «Дворик Лева» по улице Романа Ризняка, 2. Цены также выше среднего, добротный дизайн из дерева, на улице есть уютные беседки, бывает развлекательная программа.

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Чуть дальше, по той же улице Стебницкой (она тянется чуть ли не через весь Трускавец), есть кофейня «Старе місто». Если хотите посидеть в тепле и уюте за чашечкой кофе с кусочком торта – вам сюда. Здесь предлагают довольно хороший выбор различных кофейных напитков, мороженого и тортов. Цены – туристические: порция торта с кофейным напитком обойдется в сумму около 100 грн.

Для тех, кто и на отдыхе скучает за пиццей и суши, по всему городу есть сразу несколько подобных заведений. Например, Ромасяй по улице Стебницкая, 49б SOHO TERRA по улице Бориславская, 8 или Bellissimo по улице Тараса Шевченко, 36. Также возле продуктового рынка есть современный эко-бар/бистро GUSTO eco Bar & Bistro. Здесь подают преимущественно итальянскую и европейскую кухню. Подойдет для тех отдыхающих, не особо желающих проникаться провинциальным колоритом.

Есть в городе и несколько ресторанов на окраине, где можно устраивать банкеты или посиделки из разряда «гулять так гулять». Например, «Казацкий хутор», «Сосновый бор», «Гражда», «Огни Баку» или «Трембита». Как правило, эти заведения расположены недалеко от трускавецких санаториев, расположенных не в центре города.

Кроме того, все санатории и даже целый ряд частных отелей предлагают своим постояльцам полноценное трехразовое питание. Плюсом здесь станет то, что такое питание будет диетическим и здоровым. Однако есть и минус – оно строго расписано по часам, а потому свою программу оздоровления и отдыха придется подгонять под расписание, чтобы не пропускать прием пищи.

Основной туристический фуд-корт города расположен на центральной площади Трускавца под открытым небом. Здесь можно купить привычные для украинских отдыхающих шашлыки, овощи гриль, плов, блины, выпечку и многое другое. Особое внимание стоит уделить здешним крымским чебурекам с самыми разнообразными начинками. Есть здесь и напитки – от лимонадов, чая, кофе до глинтвейнов и пива. Впрочем, следует учесть, что цены здесь не сильно уступают львовским и даже киевским.

Для тех же, кто имеет желание и возможность готовить себе во время отдыха самостоятельно, в городе доступны несколько рынков, супермаркетов и небольших магазинчиков. Основной продуктовый рынок Трускавца расположен в самом центре города по улице Стебницкой недалеко от железнодорожного вокзала. Здесь можно купить огромное количество мясных деликатесов, в том числе знаменитую «дрогобычскую колбасу», сыры, молочную продукцию, мед, травяные сборы, фрукты, овощи, ягоды, джемы и так далее. Как правило, это продукция местных мелких производителей, при этом довольно неплохого качества и по доступным ценам. Здесь же продаются всевозможные «продукты из Европы» - кофе, шоколад, печенье, сыры, оливки и так далее.

Еще один популярный рынок Трускавца – сувенирный рынок «Вернисаж» по бульвару Юрия Дрогобыча, сразу за центральной площадью города. Именно здесь можно приобрести многочисленные сувениры, а также одежду, обувь, аксессуары и другие полезные вещи, которые могут внезапно понадобиться вам во время отдыха. Продаются здесь и продукты питания – сладости и все те же «продукты из Европы».

Также по всему Трускавцу можно встретить немало торговцев, продающих только-только собранные в лесу ягоды, а также фрукты, орехи и прочие натуральные продукты. Здешние ягоды и правда славятся своими полезными свойствами, экологичностью и богатым выбором. Их можно смело покупать с рук, да и цены на них невысокие, а под вечер еще и можно получить скидку. Продают здесь и грибы, но с ними все же лучше быть осторожным.

Одним из самых популярных супермаркетов Трускавца благодаря своему расположению является «Колибрис» по улице Сидора Воробкевича, 21 примерно в 10 минутах пешком от ж/д вокзала. Конечно, до столичных сетевых супермаркетов он не дотягивает. Тем не менее, здесь можно закупиться всем необходимым – как продуктами питания, так и непродовольственными товарами. Еще один супермаркет «Мандарин» находится ближе к Стебницкому кольцу по улице Василия Стуса, 4. Есть в городе и магазин сети «Фуршет» - по улице Суховоля, 54а, а также АТБ-Маркет по улице Стебницкой, 27. Последний является чуть ли не единственным круглосуточными супермаркетом города, тогда как остальные, как правило, закрываются в 10 часов вечера.

Чем заняться в Трускавце помимо лечения

Сам по себе Трускавец город тихий и уютный. Звание оздоровительного курорта обязывает. В первую очередь сюда едут за лечением, покоем и свежим воздухом. Потому если вы рассчитываете на бурный отдых, Трускавец не лучший для вас вариант. Конечно, в городе есть несколько развлекательных заведений и клубов, рестораны и кафе, большинство из которых расположены около главной площади.

Есть в Трускавце и кинотеатр – «Злата» по улице Шевченко, 36. Впрочем, он довольно небольшой и провинциальный, так что слишком больших надежд возлагать не стоит. В день здесь бывает максимум по шесть сеансов, а цены около 60-90 грн за один билет. Также в городе есть квест-комната и парочка небольших галерей. Но опять же, нужно реально оценивать масштаб.

Основная развлекательная жизнь в Трускавце протекает на центральной площади и по главной аллее перед центральным бюветом. Днем эту местность оккупируют продавцы сувениров, картин, «товаров из Европы» и экскурсий, а вечером нередко здесь устраиваются концерты, ретро-парады и прочие развлекательные мероприятия.

Прогулки на свежем воздухе по Трускавцу

Вся туристическая жизнь Трускавца вертится вокруг местного парка, где, собственно, и расположены бюветы с лечебной водой. На данный момент работает только центральный, тогда как второй, расположенный ближе к санаториям «Карпаты» и «Кристал», довольно давно закрыт. Работает центральный бювет по расписанию – его открывают трижды в день: с 7:00 до 10:00, с 12:00 до 15:00 и с 17:00 до 20:00. Пока что воду можно пить бесплатно, однако уже не первый год городские власти подумывают над тем, чтобы сделать услугу платной. Даже турникеты установили, но так и не смогли решить, по какой системе взымать плату.

Трускавецкий парк и сам по себе является отличным местом для отдыха. В часы работы бювета курортники то и дело слоняются по нему, чтобы скоротать полчаса перерыва между принятием воды. Этого получаса вполне достаточно, чтобы дойти до источника с «омолаживающей» водой «Юзя», отстоять в небольшой очереди, умыться и вернуться к основному бювету.

Прогуливаться по местному парку сплошное удовольствие, да и воздух здесь очень чистый, особенно это ощущают жители крупных или промышленных городов. Еще в советские времена в парке обустроили так называемые «терренкуры». Они представляют собой лечебные дозированные физические нагрузки в виде пешеходных прогулок или восхождений в гористой местности по размеченным маршрутам.

Также в парке довольно богатая растительность, есть лавочки для отдыха, скульптуры (Адаму Мицкевичу, Деве Марии и различная абстракция) и деревянные домики-источники воды. Последние были построены, когда Трускавец только начинал развиваться как курорт, а потому являются памятниками архитектуры.

Не меньший интерес отдыхающих вызывает местная фауна. Для многих туристов, особенно отдыхающих с детьми, уже стало отдельным развлечением подкармливать местных птиц и белок. К слову, белки здесь особые – карпатские темно-бурые, почти черные, а не рыжие, которых мы привыкли видеть в Киеве. Зверьки почти ручные и с удовольствием берут из рук орехи, желуди и прочие лакомства.

Кроме того, на входе в парк со стороны центрального бювета есть спортивная площадка и прокат велосипедов. Парк преимущественно равнинный, лишь с небольшими подъемами-спусками, потому велопрогулка может быть и без излишних физических усилий, скорее для отдыха и наслаждения природой.

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Стоит отметить, что последнее время городские власти занялись облагораживанием парка. По мере возможности здесь заново прокладывают устаревшие дороги, ровняют ступеньки и реставрируют старые сооружения. Однако до решения проблемы с туалетами пока не добрались. Все-таки обильное потребление воды имеет определенный эффект на организм, а потому логично, что данные сооружения должны быть по всему парку. На деле же единственными благами цивилизации являются платные туалеты перед центральным бюветом и возле рынка «Вернисаж», тогда как в самом парке подобных удобств не найти. Точнее, «здания» еще с советских времен здесь есть, но они закрыты.

Кроме того, из парка можно выйти на территорию санатория «Карпаты», где можно прогуливаться, не обязательно будучи постояльцем. Здесь есть уютные аллейки для прогулок, и озеро, и небольшой зоопарк, и довольно занятные скульптурные композиции на основе древней украинской мифологии.

Вокруг Трускавца довольно красивая природа, потому если позволяет время и здоровье, можно совершать пешие прогулки, причем в любом направлении. Особое внимание стоит уделить югу города. Если выйти по улицам Данила Галицкого или Василия Стуса на улицу Карпатскую, которая уже является окраиной города, открываются живописные виды на лесной массив и предгорье.

Там же, перед входом в лес, находится удивительной красоты ставок Слоница, он же городское водохранилище. Купаться и ловить рыбу здесь запрещается, водохранилище огорожено забором. Однако прогуляться и подышать свежим воздухом никто не запрещает, главное, не мусорить и не лезть в воду.

Для тех же, кому хочется искупнуться, в том же направлении, в паре километров от Трускавца расположен лесной массив (урочище) Помярки, где находится озеро на месте бывших разработок озокерита, а также минеральные источники. Выйти на него можно по улице Помиренской от Карпатской.

Также облагороженный пляж есть возле ресторана Казацкий хутор в 2-3 километрах на север Трускавца. Вход на пляж платный, однако его посещение можно совместить с отдыхом в ресторане, где можно подкрепиться украинской кухней.

Если вы приехали отдыхать в Трускавец на своей машине, не ленитесь выезжать за город. Например, довольно живописная природа открывается вдоль дороги на Дрогобыч. Если же позволяет время – можно выехать в городок Сколе в 50 километрах от Трускавца, где уже совсем близко горы, заповедник Сколевские Бескиды и горная река Опир. До горнолыжного курорта Славское от Трускавца около 80 километров, так то можно организовать себе активный отдых.

Достопримечательности Трускавца

Из исторических достопримечательностей в Трускавце основную часть составляют церкви. По улице Стебницкой, в самом центре города, располагается Церковь Святого Николая (УГКЦ). Это старейшая церковь города – если верить документам, деревянный храм на этом месте появился еще в 16 веке. Современная каменная церковь на этом месте появилась только в середине 19 века, а в начале 20 века возле нее возвели каменную колокольню. На площади перед церковью также можно увидеть скульптуру «Иисус и самаритянка», Монумент борцам за волю Украины и памятник митрополиту Андрею Шептицкому.

Недалеко от главной площади Трускавца по улице Суховоля,1 расположен Римско-католический польский костел, открытый в 1860 году. Пожалуй, это самое «уютное» религиозное учреждение города. Само здание костела небольшое, но довольно красивое и светлое, рядом расположена статуя Папы Римского Иоанна Павла II и «зеленый» внутренний дворик, где можно присесть на лавочках и собраться с мыслями. Внутри костела красивое внутреннее убранство и орган. Периодически здесь проводятся духовные лекции, концерты органной музыки и литературные чтения.

Приз в категории «самая оригинальная» достается Церкви Святого пророка Ильи по улице Стуса в самом густонаселенном жилом микрорайоне города, своими куполами немного напоминающая то ли космический корабль, то ли рыцарские шлемы. Строится храм уже пару десятилетий, главным образом на пожертвования прихожан. В настоящий момент основное здание церкви практически готово, рядом строится колокольня.

Также в Трускавце есть несколько музеев, в том числе, Музей истории города и Художественный музей Михаила Биласа (украинский мастер гобелена). К слову, оба музея примечательны своими зданиями. Это старинные деревянные виллы, которые можно увидеть по всему центру города. Это двух и трехэтажные живописные деревянные домики в польском архитектурном, построенные преимущественно на рубеже 19-20 веков. Большинство из них в наши дни переделаны в отели, рестораны и прочие туристические объекты, а потому они в довольно хорошем состоянии.

Экскурсии из Трускавца

Те, кто приехал в Трускавец впервые, могут разнообразить свой досуг экскурсией по городу, где им расскажут интересные факты о городе. Записаться на такие экскурсии можно в многочисленных точках по всему городу, которые также предлагает богатый набор выездных экскурсий.

Учитывая, что сам по себе Трускавец небольшой, а санаторно-курортный отдых дело продолжительное, именно выездные экскурсии призваны скрасить досуг отдыхающих. Цены и ассортимент экскурсий – самый разнообразный: от поездок на полдня к близлежащим «Скалам Довбуша», в Тустань или Сходницу до поездок на целый день во Львов или Почаев. Обойдутся такие экскурсии примерно в 200-400 грн с человека.

Также можно отправиться в так называемые круизные туры в соседние области – Яремче/Буковель или Мукачево/Ужгород. Это и экскурсии, и прогулки по горной местности, и отдых в термальных источниках. Обойдутся такие туры примерно в 500 грн с человека.

Для тех, кому совсем уж наскучило сидеть в Трускавце, есть туры на два и больше дней, цены на которые стартуют от 1000 грн. Как правило, они объединяют в себе несколько однодневных экскурсий, например, по Львовской области, по замках Западной Украины или по Карпатам.

Самостоятельные поездки из Трускавца во Львов и Дрогобыч

Можно организовать себе экскурсию из Трускавца и самостоятельно, например, в тот же Львов, куда за день ходит довольно много электричек и маршруток от жд-вокзала. Дорога займет около двух часов в одну сторону, а потому лучше выбираться из Трускавца во Львов с ночевкой. Так меньше устанете в дороге и сможете продуктивнее провести время. Подробнее о том, как необычно провести время во Львове, мы уже писали ранее.

Еще один вариант - город Дрогобыч в 11 километрах от Трускавца. В течение дня туда регулярно ездят маршрутки от автовокзала на Стебницком кольце, ведь многие трускавчане ездят на работу или за покупками в Дрогобыч. Проезд обойдется всего в 12 грн в одну сторону.

С одной стороны, Дрогобыч с населением почти 80 тысяч человек вполне мог бы составить конкуренцию переполненному туристами шумному Львову с довольно высокими ценами. С архитектурной точки зрения у второго по размеру города Львовской области есть для этого отличные перспективы, ведь он представляет собой типичный европейский городок с цветными домиками, красными крышами, центральной площадью с ратушей посредине, множеством красивейших церквей и других исторических зданий.

С другой стороны, городу еще предстоит много работы над инфраструктурой. Это касается и реставрации исторических зданий, многие из которых до сих пор стоят в плачевном состоянии, и уровня обслуживания в местных кафе-ресторанах. Не говоря уже об огромных кучах мусора как на въезде в Дрогобыч, так и точечно по городу. Еще в начале 2018 года город накрыла настоящая мусорная катастрофа, которую по состоянию на конец года так и не смогли решить.

Безусловно, город постепенно работает над своим туристическим имиджем. В 2018 году здесь даже открыли современный туристический центр, в котором можно получить всю необходимую туристу информацию, заказать экскурсии, в том числе в местную Ратушу, а также купить сувениры.

К слову, Дрогобычская ратуша действительно заслуживает внимания. Ее современное здание в стиле классицизма с элементами эклектики возвели в начале 20 века, хотя история ратуши началась еще в середине 15 века, когда город получил магдебургское право. В течение веков ее неоднократно перестраивали, она повидала на своем веку множество исторических событий, а потому экскурсия по ратуше будет довольно познавательной.

В качестве бонуса вы получите отличный вид на весь Дрогобыч с часовой башни ратуши, высота которой составляет 45 метров. По пути на смотровую площадку башни можно увидеть уникальные часы со сложнейшим механизмом, циферблаты которых выходят на четыре стороны света.

Дрогобыч город многоконфессиональный, а потому в нем много культовых сооружений различных конфессий, всего около 30. Среди них деревянная Церковь Святого Юра, в которой сохранился иконостас и росписи середины 17 века, нынче она является частью краеведческого музея «Дрогобыччина». Еще одна историческая памятка подобного типа – Церковь Воздвижения Честного Креста начала 17 века.

Также внимания заслуживает готический Костел святого Варфоломея с колокольней в самом центре города, возведение которого началось еще на рубеже 14-15 веков. Недалеко от ратуши находится один из главных храмов города – Кафедральный собор Прясвятой ТроицыУГКЦ, строительство которого началось в конце 17 века. Кроме того, в центре города находится довольно красивая Церковь Успения Пресвятой Богородицы с нижним храмом святого Андрея Первозванного УАПЦ с уютным сквериком перед входом.

В центре находится и довольно интересное здание Хоральной синагоги. Совсем недавно его отреставрировали, однако в наши дни как религиозное учреждение она не действует.

Из других исторических памяток Дрогобыча, достойных внимания: Вилла Бьянки, где ныне расположена местная художественная галерея, здание института физики и математики Дрогобычского педуниверситета рядом с Церковью Петра и Павла, здание нынешней школы №3, ну и, разумеется, улица Ивана Мазепы рядом с ратушей, где расположена основная масса здешних кафешек и старинных домов.

Кроме того, в Дрогобыче находится одна из древнейших солеварен Европы, основанная еще в 1250 году. Много веков именно солеварение было основным промыслом Дрогобыча – даже на гербе города изображены стопки соли. Само по себе нынешнее здание солеварни мало чем интересно, однако здесь можно заказать познавательную экскурсию, где среди прочего туристам покажут соляную шахту и процесс добычи соли.

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Отдых в городе-курорте Трускавце подойдет в первую очередь тем, кто хочет поправить здоровье после трудного года, отдохнуть от городской суеты и вдоволь надышаться свежим воздухом. Сюда едут наслаждаться природой, неспешно прогуливаться по парку и пить лечебную воду, а не засиживаться допоздна в ресторанах и клубах. Тем не менее, если размеренный отдых уж совсем наскучит, всегда есть возможность выехать из Трускавца на экскурсию – как полюбоваться архитектурой, так и побродить по Карпатам.

Удачного вам восстановления физических и духовных сил!

Марина Григоренко