Древние муралы гробниц Когуре: внутри первого объекта наследия ЮНЕСКО в КНДР (фоторепортаж)

Комплекс гробниц времен некогда могучего раннефеодального государства Когуре попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году и стал первым на территории этого закрытого государства.

Комплекс гробниц Когуре в Северной Корее и Китае известен среди прочего своими настенными росписями. Свежие снимки, предоставленные северо-корейским государственным информационным агентством KCNA 10 июля 2018 года, были опубликованы фотосервисом Reuters.

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Комплекс состоит из 63 индивидуальных гробниц, которые остались со времен раннефеодального государства Когуре, расположенных в северо-корейских городах Пхеньян и Нампхо.

В период между V и VII веками государство Когуре было одним из сильнейших на северо-востоке Китая и на Корейском полуострове, однако ныне гробницы - это практически все, что осталось от культуры Когуре. Всего имеется более 10 000 гробниц Когуре, но лишь около девяноста из них, откопанных на нынешней на территории Китая и Северной Кореи, имеют настенные росписи. Большинство из них входят в состав Комплекса гробниц Когуре, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кстати, в июле 2004 года комплекс стал первым объектом на территории КНДР, попавшим в список ЮНЕСКО. В целом же на территории КНДР на данный момент находятся два объекта, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - в 2013 году туда также попали исторические памятники и места Кессона.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году власти Северной Кореи решили заняться развитием туризма, заявив о намерении принять в 2017 году 1 млн туристов, а в 2020-м - 2 млн.