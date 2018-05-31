Путешествие в горную Грузию и крепость Ананури (фоторепортаж)

Древняя крепость Ананури расположена в 70 км от Тбилиси.

Грузия страна небольшая, однако ее природа отличается чрезвычайным разнообразием, это касается и рельефа. Даже столица страны, город Тбилиси, расположившаяся в низине, окружена горами.

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Поэтому отъехав совсем недалеко от Тбилиси, можно оказаться в горах - именно здесь протянулся Триалетский хребет, от Тбилиси до Боржоми вдоль правого берега Куры.

С другой богу Тбилиси, на Военно-грузинской дороге в 70 км от города, расположилась древняя крепость Ананури Крепость относится к ранней феодальной эпохе и ранее служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. Сейчас на ее территории расположены три храма и башня с пирамидальной крышей - самая первая постройка на месте крепости.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее National Geographic включил Тбилиси в рейтинг лучших городов для туризма.