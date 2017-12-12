10 лучших городов для туризма по версии National Geographic (видео)

В National Geographic считают, что аутентичная африканская культура будет по вкусу многим туристам в 2018 году. Поэтому эфиопский город Харар попал в рейтинг. В нем гармонично соединились культура и колорит Африки, а также мусульманские традиции.

Среди необычных мест в десятке - провинция Жужуй в Аргентине. Знаменита она благодаря наследию ЮНЕСКО – долине Кебрада-де-Умауака. Именно это, в первую очередь, заинтересует туристов, которые поедут в этот регион.

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В топ-10 туристических достопримечательностей-2018 попала также мексиканская провинция Оахака, которая оправилась после 2 землетрясений и вновь готова принимать туристов. Любители Скандинавии могут отправиться в шведский город Мальме. Он является классическим образцом шведской атмосферы. Среди более экзотических мест - родина более 100 видов лемуров Мадагаскар.

Также в рейтинг попала столица Чили Сантьяго. Ее величественные горные пейзажи в сочетании с небоскребами могут составить конкуренцию Нью-Йорку, убеждены специалисты.