Цены на однодневные ски-пассы в Боровце стартуют всего с 37 долларов США.

Болгарский горнолыжный курорт Боровец назвали самым бюджетным направлением в Европе для любителей зимнего активного отдыха.

Как пишет The Sun, исследователи британской валютной компании Eurochange основывали свои выводы на таких факторах, как стоимость билета на подъемник, цены на проживание, стоимость аренды лыж, а также цены на еду и напитки.

"Катание на лыжах может быть очень дорогим отдыхом, особенно для семей. Однако есть несколько фантастических курортов, предлагающих удивительно разумные цены, не жертвуя при этом потрясающими видами и фантастическими лыжными трассами", – пояснила руководитель отдела цифровых технологий и взаимодействия eurochange Лаура Эванс-Фиск.

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При этом она назвала болгарский Боровец недооцененным местом с невероятно низкими ценами на еду и напитки и абонементом на подъемник на целую неделю менее чем за 150 фунтов стерлингов (около 190 долларов США). Цены на однодневные ски-пассы стартуют всего с 29 фунтов стерлингов (примерно 37 долларов США), а аренда лыжного снаряжения – всего 10 фунтов стерлингов в день (менее 13 долларов США).

Согласно исследованию, в зимний сезон жилье в Боровце можно приобрести по цене от 52,45 фунтов стерлингов за ночь (около 67 долларов США). Однако Sun Online Travel также нашла номера в трехзвездочном отеле в Боровце по цене 39 фунтов стерлингов с человека за ночь (около 50 долларов США) при условии, что два человека проживают в одном номере.

Еда и напитки в Боровце также весьма дешевые: пинта пива стоит всего 1,17 фунта (1,5 доллара США), а бокал вина – 2,33 фунта (2,95 доллара США). Ужин из трех блюд в ресторане стоит от 5,83 фунта стерлингов на человека (около 7,5 долларов США).

Боровец был построен в 1890-х годах и является старейшим зимним курортом Болгарии. Второй по величине в стране курорт (после Банско) окружен альпийским лесом и он высоко оценивается как хорошее место для новичков. Боровец находится в 90 минутах езды от Софии (столицы Болгарии).

Топ-5 самых дешевых горнолыжных курортов Европы

1. Боровец, Болгария.

2. Фогель, Словения.

3. Ле-Уш, Франция.

4. Ливиньо, Италия.

5. Гриндельвальд, Швейцария.

Как сообщал УНИАН, ранее компания Post Office Money назвала самые бюджетные рождественские направления Европы в этом году. Возглавила рейтинг столица Латвии – Рига.

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