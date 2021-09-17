На территории Болгарии расположено множество горнолыжных курортов как для новичков, так и для профессионалов.

Хотя Болгария у украинцев ассоциируется преимущественно с летним морским туризмом, страна готова предложить туристам много других видов отдыха.

Об этом сообщил советник по торгово-экономическим отношениям Посольства Республики Болгария Стефан Софрониев во время презентации туристического потенциала Болгарии в рамках проекта "Получи незабываемые впечателения" в Киеве 16 сентября.

В частности, Болгария готова предложить украинским туристам зимний горный, круглогодичный курортный, культурно-религиозный, кулинарный и винный, экологический, спортивный и другие виды отдыха.

Так, всего в 10 километрах от болгарской столицы Софии раскинулся горный массив Витоша с максимальной высотой 2290 метров, территория которого включает в себя весьма популярный среди туристов национальный парк. В зимнее время года здесь активно работают горнолыжные курорты. Общая протяженность трасс здесь составляет 29 километров, 11 из них – равнинные. Более половины трасс Витоша предназначены для начинающих, остальные – для профессиональных лыжников и экстремальных райдеров.

Читайте такжеМой первый горнолыжный опытЕще один вариант для лыжного отдыха в Болгарии – горный массив Пирин. Это один из высочайших горных хребтов в Болгарии, он включает в себя 45 вершин высотой 2600 метров и выше. В верхней части горы расположен Национальный парк Пирин, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Благодаря средиземноморскому климату эта местность богата растительностью и животными, в частности, здесь находится самое старое дерево в Болгарии и одно из самых старых в мире – Сосна Байкушева, чей возраст насчитывает по меньшей мере 1300 лет. Пирин весьма популярен среди альпинистов от профессионалов до начинающих. Также здесь есть возможности для занятий горнолыжным спортом, например, курорт Банско, и лечебно-оздоровительного отдыха на минеральных источниках, например, курорт Сандански. От Софии до Пирина добираться примерно 200 километров.

Еще одна интересная круглогодичная локация – горный массив Рила. Здесь расположен самый большой национальный парк страны, а также самая высокая гора Болгарии (а также всего Балканского полуострова и всей Восточной Европы) – гора Мусала высотой 2925 метров. В Риле хорошо развиты альпинизм и горнолыжный спорт, а также расположены несколько крупных курортов с минеральными источниками. Самые известные локации здесь – Боровец, Мальовица, Паничиште, Семково и Пампорово. Кроме того, в юго-западной части массива находится основанный в X веке Рильский монастырь, входящий во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Расстояние от Софии до Рилы составляет чуть меньше 100 километров.

Кроме того, горнолыжный зимний отдых в Болгарии можно отыскать в Чепеларе, Стара-Планина (она же Балканские горы), Ком-Берковице и Узане.

Как сообщал УНИАН, с 29 декабря украинский лоукостер SkyUp Airlines начнет летать в болгарскую Софию, откуда можно будет отправиться на курорты Банско, Боровец или Пампорово.

На данный момент свободно въезжать в Болгарию могут вакцинированные украинцы, а также те, кто переболел коронавирусом, или же предоставил отрицательный результат теста на COVID-19.

Автор: Марина Григоренко