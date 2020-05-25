Reuters: В оккупированном Крыму пандемия добивает остатки туризма

Из-за распространения коронавируса этим летом на пляжах захваченного российскими войсками полуострова не будет даже россиян.

Владелец хостела в Крыму Наталья Кириченко потеряла всякую надежду на то, что этим летом будут клиенты. Поскольку пандемия коронавируса угрожает уничтожением экономики зависимого от туризма украинского региона, который Россия аннексировала в 2014 году.

Как и в случае более чем половины трудоспособных людей на полуострове в Черном море, благосостояние Кириченко зависит от постоянного потока российских туристов в течение солнечных летних месяцев, - пишет Reuters. Но отели и пляжи закрыты. К тому же мало кто из россиян сегодня способен путешествовать. А если и так, то вряд ли кто-то хочет две недели сидеть в карантине после прибытия в Крым. Поэтому туристический бизнес на оккупированном полуострове боится банкротства.

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"Если люди вообще приедут, то только, возможно, в конце июля или в августе", - сказала Кириченко, которая начала заниматься доставкой продуктов, чтобы компенсировать потери от 30 пустых мест в своем хостеле в городе Судак.

"Это будет не заработок, а хобби", - добавила она.

Спа-курорт "Мрия" расположен в городе Ялта. Администрация считает, что потеряет 27% от годового дохода, даже если в следующем месяце курорту позволят открыть свои двери. Половина связанного с туризмом бизнеса в Крыму может закрыться или обанкротиться до 2021 года, если этим летом туристический сезон не состоится вообще из-за коронавируса. Об этом Reuters сказал бывший министр обороны Украины Павел Лебедев, который во время "Революции достоинства" сбежал и скрывается в России.

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Издание пишет, что в Крыму официально зафиксировано 447 случаев заболевания и четыре смерти. Москва аннексировала украинский полуостров в 2014 году, после чего Запад ввел жесткие санкции против России. Эти события привели к радикальным изменениям на ландшафте туризма в Крыму. Местные компании попытались переориентироваться на российский рынок. Российская власть много инвестировала, пытаясь соединить юг своей страны с оккупированным украинским полуостровом включительно с построением большого моста.

"Наша цель в этом году - выжить, а не заработать", - сказала председатель крымской ассоциации малых отелей Наталья Стамбульская.

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