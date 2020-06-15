Ryanair планирует с 21 июня летать из Киева в Барселону, Мадрид и Краков - Криклий

При этом Криклий сообщил, что украинские компании начнут выполнять международные авиарейсы с 22 июня.

Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair планирует с 21 июня летать из Киева в Барселону, Мадрид и Краков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

«С 16 июня из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию планирует летать Wizz Air Hungary (компания уже получила соответствующие разрешения). С 21 июня - Ryanair из Киева в Барселону, Мадрид и Краков (разрешения на осуществление рейсов ожидаются)», - написал он.

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При этом Криклий сообщил, что украинские компании начнут выполнять международные авиарейсы с 22 июня.

Также он отметил, что на этой неделе запланированы рейсы авиакомпании Lufthansa по маршруту Франкфурт-Киев-Франкфурт, KLM - Амстердам-Киев-Амстердам, SWISS International Airlines - Цюрих-Киев-Цюрих и Belavia - Минск-Киев-Минск.

По словам министра, все пункты пропуска в аэропортах открыты, сейчас аэропорты проводят работу с авиакомпаниями по возобновлению рейсов.

Как сообщал УНИАН, по словам комиссара Евросоюза по внутренним делам Илвы Йоханссон, страны Европейского Союза при определенных условиях начнут постепенно открывать для украинцев внешние границы только с 1 июля.

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