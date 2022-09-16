12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о полном прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Власти Швейцарии решили полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Российской Федерацией, таким образом, присоединившись к решению Европейского Союза.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на решение правительства Швейцарии.

Отметим, Швейцария, являющаюся излюбленной европейской страной российских богачей, не входит в Европейский Союз, однако участвует в Шенгенской зоне через двусторонние договоры.

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Как сообщал УНИАН, 12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о полном прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Согласно этому решению, произошло увеличение визового сбора для граждан РФ с 35 евро до 80 евро и увеличение сроков оформления виз. Также отныне им придется при оформлении визы предоставлять больше дополнительных документов, а многократные визы будут выдавать гораздо реже. При этом в приоритете будут гуманитарные визы, тогда как заявки на туристические визы будут рассматриваться в последнюю очередь.

Вместе с тем, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать от граждан России документы на оформление туристических виз, оставив им возможность получать только визы определенных категории, включая гуманитарные.

В то же время страны Балтии и Польша приняли решение закрыть въезд российским туристам. Поэтому уже с 19 сентября граждане РФ с шенгенскими визами не смогут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.