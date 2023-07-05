Авиапассажиров хотят побудить летать без багажа, таким образом уменьшая вес самолета и объем вредных выбросов в атмосферу.

Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) с 5 июля 2023 года предлагает пассажирам, направляющиеся в Японию, "зарезервировать одежду", которая будет доставлена к месту их проживания по прибытии.

Таким образом, авиакомпания хочет создать туристам условия для "путешествия с минимальным багажом", пишет The Washington Post со ссылкой на сообщение авиакомпании.

При этом отмечается, нести ответственность за закупку, стирку и доставку товаров, которые будут получены из избыточных запасов и бывшей в употреблении одежды, будет одна из крупнейших торговых компаний Японии Sumitomo.

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Как пишет издание, запущенная программа Any Wear, Anywhere направлена на уменьшение нагрузки на пассажиров и самолеты. Далее JAL планирует отслеживать изменения веса регистрируемого багажа пассажиров и изучать, как это влияет на выбросы углекислого газа самолетами в течение 14-месячного испытания.

Программа предлагает путешественникам одежду в размерах от маленького до очень большого и в стилях, обозначенных как casual и smart casual. Комплект женской одежды smart casual включает в себя черный теплый пиджак, три свитера, два топа, две пары широких брюк и юбку. Мужчины могут заказать комплект из пуховика, двух свитеров, двух пар брюк и толстовки. Цены стартуют примерно от 28 долларов.

Тем не менее, отмечает издание, еще неизвестно, будут ли ориентированные на фото путешественники 21-го века доверять иностранной компании выбор одежды на протяжении всей поездки. Также есть опасения, что пассажиры просто заменят пространство, которое они использовали бы для одежды, другими предметами.

Борьба с вредными выбросами в атмосферу авиационным транспортом

В последние годы в мире, а особенно в Европе, активно ведется работа по сокращению выбросов в атмосферу авиационным транспортом. Помимо ужесточения требований к воздушным судам, многие европейские страны стараются популяризировать железнодорожный транспорт как альтернативу авиационному.

В то же время, во Франции частично запретили авиаперелеты между городами внутри страны, если это расстояние можно преодолеть на поезде за 2,5 часа. Аналогичную систему планируют ввести в Испании.

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