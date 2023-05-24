По новым правилам под запретом оказываются перелеты между Парижем и такими городами, как Нант, Марсель, Лион и Бордо.

Во Франции запретили авиаперелеты между городами внутри страны, если это расстояние можно преодолеть на поезде за 2,5 часа

Как сообщает Sky News, соответствующий закон был принят еще два года назад, но вступил в силу лишь в мае 2023-го. Цель закона — сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.

По новым правилам под запретом оказываются перелеты между Парижем и такими городами, как Нант, Марсель, Лион и Бордо. На стыковочные рейсы запрет не распространяется.

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Критики закона указывают, что он носит чисто символический характер и не приведет к сколь-нибудь заметному сокращению выбросов парниковых газов, а властям, по их мнению, нужно принять по-настоящему действенные меры.

Франция и запрет на внутренние рейсы

Первоначально этот шаг был предложен как более строгое ограничение на любое путешествие, которое можно совершить на поезде менее чем за четыре часа. Запрет на полеты был включен в климатическое законодательство 2021 года, но столкнулся с ожесточенным сопротивлением со стороны авиационной отрасли.

После время в пути на поезде было сокращено до двух с половиной часов. Закон также указывает, что маршруты поездов должны быть частыми и соответствовать потребностям пассажиров, которые в противном случае летели бы.

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