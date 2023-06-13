Мадрид может последовать примеру Франции и ввести запрет на внутренние рейсы по коротким маршрутам.

Испания рассматривает возможность запрета ближнемагистральных рейсов для борьбы с изменением климата по примеру Франции

Как сообщает SchengenVisaInfo.com, Мадрид может последовать примеру Франции, запретившей внутренние рейсы по коротким маршрутам, которые можно преодолеть на поезде менее чем за два с половиной часа.

Власти Испании уже обнародовали планы предпринять аналогичные шаги после того, как премьер-министр Испании представил Повестку дня на период до 2050 года.

Видео дня

Согласно отчету Murcia Today, исследование показало, что авиаперевозки в Испании производят в два раза больше углекислого газа, чем высокоскоростные поезда.

Исследование, проведенное экспертами по путешествиям Мабрианом и Фокусрайтом, показало, что за последние 12 месяцев между Барселоной и Мадридом было совершено 5744 рейса, или всего 630 километров, которые поезд может совершить примерно за 2,5 часа.

Кроме того, в исследовании, предоставленном Mabrian, отмечается, что общий объем выбросов CO2, генерируемых авиасообщением в 2022 году, составляет около 54 000 тонн, что составляет общее увеличение выбросов на 132 % по сравнению с 27 000 тоннами, которые были бы выброшены поездами.

Франция и запрет на внутренние рейсы

24 мая 2023 года стало известно о том, что во Франции запретили авиаперелеты между городами внутри страны, если это расстояние можно преодолеть на поезде за 2,5 часа.

Соответствующий закон был принят еще два года назад, но вступил в силу лишь в мае 2023-го. Цель закона - сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.

По новым правилам под запретом оказались перелеты между Парижем и такими городами, как Нант, Марсель, Лион и Бордо. На стыковочные рейсы запрет не распространяется.

Критики закона указывают, что он носит чисто символический характер и не приведет к сколь-нибудь заметному сокращению выбросов парниковых газов, а властям, по их мнению, нужно принять по-настоящему действенные меры.

Вас также могут заинтересовать новости: