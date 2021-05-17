Родственники не исключают похищение.

В Турции уже неделю ищут пропавшую в горах одесситку Яну Кривошею.

Об этом в Facebook сообщил родной брат женщины Вячеслав Кривошея.

По его данным, сестра, 1979 г. р., вылетела в Турцию 1 мая самолетом Одесса - Стамбул - Анталия. В Турции она осуществила восхождение на гору Geyik Sivrisi (высота 1 тыс. 715 метров), в районе Анталии. Последний раз выходила с матерью на связь 2 мая. Обратным рейсом, 10 мая, в Одессу она не вернулась.

Отмечается, что об исчезновении Кривошеи уведомили консула Украины в Турции и правоохранительные органы. Брат пропавшей женщины прибыл в Турцию 12 мая. Поисками женщины занимаются, в частности, горноспасатели и альпинисты (турки, украинцы, россияне), в числе которых ее брат. На горе обнаружена палатка одесситки, в которой остались ее вещи, но нет двух рюкзаков.

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"Полиция, спасатели и волонтеры уже достаточно тщательно прочесали все ее возможные маршруты, и пока что остаются такие версии: заблудилась и упала в неведомом пока месте, поехала в другое место лазить (маловероятно), похищение…", - написал Кривошея.

Он пояснил, что его сестра увлекается альпинизмом. Мужчине удалось установить, что 2 мая в Google она смотрела прогноз погоды перед восхождением на вершину, в 11:00 написала, что уже там. При этом, сигнал ее телефона зафиксирован 4 мая в 90 км от места исчезновения.

По его данным, турецкие правоохранители не отследили контакты сестры от аэропорта Анталии, чтобы понять, с кем она была, кто ее вез, с кем контактировала.

"Версия похищения не отрабатывается вообще, хотя в палатке сестры остались некоторые вещи, необходимые для восхождения, и это говорит о том, что она, вероятно, вернулась после восхождения. Никто не отрабатывает включение телефона 4 мая на расстоянии 90 км от места пропажи (это еще раз говорит о возможности похищения). До сих пор полиция не отследила подозреваемых, не узнала, кто именно был рядом с ней. Возможно, именно этот человек пытался включить мобильный телефон и взломать Google аккаунт сестры в 90 км от места ее последней стоянки", - написал Кривошея.

Он отмечает, что у Яны в Одессе остался сын.

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Автор: Лариса Козовая