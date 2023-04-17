Зоозащитники напоминают, что еноты – не милые домашние любимцы, а дикие животные.

Из столичной квартиры спасли енота, который в отсутствие владельца и надлежащего ухода крушил дом.

Млекопитающего забрали зоозащитники из Kyiv Animal Rescue Group, рассказывают в Центр спасения диких животных, который теперь опекается животным.

"Знакомьтесь, наш новый подопечный – енот. Владелец животного давно отсутствует. Иногда к животному заходил сосед, чтобы покормить его. В конце концов этот сосед вызвал спасателей, которые привезли енота в наш Центр", – говорится в сообщении.

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В центре сообщили, что причина отсутствия хозяина животного доподлинно неизвестна – версии соседей разнятся.

"Енот жил сам и постепенно крушил всю квартиру. ... Теперь енот будет находиться в Центре спасения под наблюдением", – рассказывают в центре.

Зоозащитники также напоминают, что еноты – не милые домашние любимцы, а дикие животные.

"Жизнь дома в клетке не для них, несмотря на заверения разводчиков и рекламы. Такая жизнь их травмирует, как бы вы ни старались сделать из него любимца. Еноты умны, хитры и свободолюбивы, им нужно пространство", – отмечают в организации.

Спасение енотов в Украине - что сообщалось

Ранее в этом месяце спецоперацию по спасению енота провели во Львове. Животное залезло на дерево на улице Промышленной, оттуда его сняли сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вместе с зоозащитниками.

В декабре еще одного полосатого зверя удалось спасти в Донецкой области. Дикое животное вывезли вместе с гражданскими во время эвакуации из Покровска. Енот попал в более безопасные регионы Украины.

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