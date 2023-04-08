В Британии двухлетнего лабрадора Коко вылечили от алкогольной зависимости. Как сообщает издание Telegraph, это первый случай подобного лечения собак.
Коко был доставлен в фонд спасения животных вместе с еще одной собакой после смерти их владельца. Ветеринары обратили внимание на судороги у собак и выяснили, что животные страдают от абстинентного синдрома. Животные пили оставленные на столе спиртные напитки, когда их хозяин ложился спать.
Одна собака позже умерла, а Коко удалось выздороветь после лечения от алкогольной абстиненции. Животное четыре недели находилось под действием седативных препаратов, чтобы избавиться от приступов.
"Коко с нами уже больше месяца, с момента прибытия ему потребовалась интенсивная терапия. Его история трагична... Но теперь Коко перестал принимать лекарства и ведет себя, как нормальная собака", — сообщили ветеринары.
Теперь животному ищут новую семью, хотя и отмечают, что еще нужно время, чтобы понаблюдать за Коко, а лишь потом отдавать в добрые руки.
"Пьяный" курьез на борту самолета
Ранее мужчина в состоянии алкогольного опьянения помочился на попутчицу бизнес-класса рейса Air India. Через несколько недель после инцидента и после жалобы пострадавшей авиакомпания добилась возбуждения дела против дебошира и рекомендовала внести его в список лиц, которым запрещены полеты.