Двухлетнему кросс-лабрадору Коко потребовалась неотложная помощь спасателей животных, ведь он страдал от серьезной зависимости.

В Британии двухлетнего лабрадора Коко вылечили от алкогольной зависимости. Как сообщает издание Telegraph, это первый случай подобного лечения собак.

Коко был доставлен в фонд спасения животных вместе с еще одной собакой после смерти их владельца. Ветеринары обратили внимание на судороги у собак и выяснили, что животные страдают от абстинентного синдрома. Животные пили оставленные на столе спиртные напитки, когда их хозяин ложился спать.

Одна собака позже умерла, а Коко удалось выздороветь после лечения от алкогольной абстиненции. Животное четыре недели находилось под действием седативных препаратов, чтобы избавиться от приступов.

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"Коко с нами уже больше месяца, с момента прибытия ему потребовалась интенсивная терапия. Его история трагична... Но теперь Коко перестал принимать лекарства и ведет себя, как нормальная собака", — сообщили ветеринары.

Теперь животному ищут новую семью, хотя и отмечают, что еще нужно время, чтобы понаблюдать за Коко, а лишь потом отдавать в добрые руки.

"Пьяный" курьез на борту самолета

Ранее мужчина в состоянии алкогольного опьянения помочился на попутчицу бизнес-класса рейса Air India. Через несколько недель после инцидента и после жалобы пострадавшей авиакомпания добилась возбуждения дела против дебошира и рекомендовала внести его в список лиц, которым запрещены полеты.

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