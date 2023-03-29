Тигры стали самыми популярными животными в мире / фото REUTERS

Исследователи туристической компании Explore Worldwide представили карту мира, показывающую самых популярных животных во всем мире, которых хотели бы увидеть люди из разных стран.

Как пишет Daily Mail, карты были созданы с помощью Google Keyword Planner с анализом поисковых запросов 170 различных животных в более чем 180 странах. Исследователи искали фразы "(название животного) сафари" и "как увидеть (название животного)" на разных языках.

В итоге самым популярным животным в мире оказался тигр, который занял первое место в 44 странах. На втором месте оказались бегемоты – в 25 странах, а на третьем – дельфины в 17 странах. Киты заняли первое место в 16 странах, а гориллы – в восьми.

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Самые популярные животные в разных странах мира / фото Explore

Если смотреть результаты по конкретным странам, то исследование показывает, что тигр является фаворитом в США – это номер 1 для большинства штатов, за ним следуют верблюд и лось.

В Европе результаты были разными. Так, жители Великобритании больше всего хотели б увидеть дельфина, кит наиболее популярен в Испании и Португалии, а французы больше всего хотели бы увидеть бегемотов. Немцы больше всего интересуются лосями, болгары хотят увидеть зебр, а румыны – горилл.

Самые популярные животные среди жителей Европы / фото Explore

В то же время среди жителей Австралии на первом месте оказались обезьяны, а новозеландцы больше всего хотели бы увидеть дельфинов.

В Африке больше всего хотели б увидеть тигров, в то время как только Руанда больше всех интересуется львами.

В Южной Америке аисты занимают первое место в Боливии, лошади – в Аргентине, пингвины – в Перу, а киты – в Бразилии.

Explore также составил рейтинг самых популярных мест для любителей дикой природы по данным социальных сетей. В итоге Канада стала страной, которая чаще всего упоминлась в контенте о дикой природе в Instagram и TikTok – по состоянию на февраль 2023 года количество сообщений и просмотров по этому хэштегу составило 203 392 682.

Второе место досталось Австралии (157 460 607 просмотра), за ней следуют Великобритания (68 490 337), Южная Афррика (14 746 866) и Бразилия (9 939 969).

Как сообщал УНИАН, ранее были названы самые безопасные туристические направления в мире в 2023 году. Почти все направления в первой десятке находятся в Европе, особенно хорошо представлены страны Северной Европы.

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