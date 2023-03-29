Самым популярным животным в мире оказался тигр, за ним следуют бегемоты и дельфины.

Исследователи туристической компании Explore Worldwide представили карту мира, показывающую самых популярных животных во всем мире, которых хотели бы увидеть люди из разных стран.

Как пишет Daily Mail, карты были созданы с помощью Google Keyword Planner с анализом поисковых запросов 170 различных животных в более чем 180 странах. Исследователи искали фразы "(название животного) сафари" и "как увидеть (название животного)" на разных языках.

В итоге самым популярным животным в мире оказался тигр, который занял первое место в 44 странах. На втором месте оказались бегемоты – в 25 странах, а на третьем – дельфины в 17 странах. Киты заняли первое место в 16 странах, а гориллы – в восьми.

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Если смотреть результаты по конкретным странам, то исследование показывает, что тигр является фаворитом в США – это номер 1 для большинства штатов, за ним следуют верблюд и лось.

В Европе результаты были разными. Так, жители Великобритании больше всего хотели б увидеть дельфина, кит наиболее популярен в Испании и Португалии, а французы больше всего хотели бы увидеть бегемотов. Немцы больше всего интересуются лосями, болгары хотят увидеть зебр, а румыны – горилл.

В то же время среди жителей Австралии на первом месте оказались обезьяны, а новозеландцы больше всего хотели бы увидеть дельфинов.

В Африке больше всего хотели б увидеть тигров, в то время как только Руанда больше всех интересуется львами.

В Южной Америке аисты занимают первое место в Боливии, лошади – в Аргентине, пингвины – в Перу, а киты – в Бразилии.

Explore также составил рейтинг самых популярных мест для любителей дикой природы по данным социальных сетей. В итоге Канада стала страной, которая чаще всего упоминлась в контенте о дикой природе в Instagram и TikTok – по состоянию на февраль 2023 года количество сообщений и просмотров по этому хэштегу составило 203 392 682.

Второе место досталось Австралии (157 460 607 просмотра), за ней следуют Великобритания (68 490 337), Южная Афррика (14 746 866) и Бразилия (9 939 969).

Как сообщал УНИАН, ранее были названы самые безопасные туристические направления в мире в 2023 году. Почти все направления в первой десятке находятся в Европе, особенно хорошо представлены страны Северной Европы.

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