Животное упало в декоративный фонтан, который давно не работает, и едва не погибло.

В Хмельницкой области спасателям местного подразделения ГСЧС удалось спасти из передряги бобра: животное едва не погибло.

Щемящее видео "спецоперации" по спасению бобра ведомство опубликовало на своей странице в Telegram. Говорят, что он попал в ловушку, упав в недействующий декоративный фонтан, из которого самостоятельно не мог выбраться.

Это привлекло внимание неравнодушных жителей города Нетешин, которые вызвали на помощь спасателей.

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"Напуганное животное удалось поймать и выпустить на волю", - говорят в ГСЧС.

Местные спасатели отмечают, что это не первый подобный случай, когда таких грызунов, как бобров на нутрий, приходится вытягивать из "приключений".

В Одессе поиздевались с лебедей - правоохранители завели дело

Напомним, что, к сожалению, не все украинцы берут пример с наших спасателей в вопросах обращения с животными и птицами.

Недавно в Одессе неизвестные преступники жестоко поиздевались над парой лебедей. Им повредили крылья. Самцу полностью отрезали крыло, теперь он никогда не сможет взлететь. Его паре, второму лебедю, крыло сломали. По мнению зоозащитников, она тоже вряд ли взлетит, ведь не сможет покинуть своего мальчика.

Сейчас правоохранители уже начали дело по факту жестокого обращения с животными.

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