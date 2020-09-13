В настоящее время Министерство культуры и информационной политики собирает предложения по реставрации объектов, которые затем обработает независимый экспертный совет, утвержденный Кабмином.

В программу по реставрации объектов культурного наследия будет включено 150 объектов, среди них не менее 50 замков и дворцов.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что вчера ночью смог приехать в командировку на Львовщину.

«На самом деле воспользовался возможностью рабочего уикенда, чтобы посмотреть объекты, которые очевидно попадут в список Большой Реставрации. На Львовщине очень много достопримечательностей. Местные говорят - 25% от всей страны. Мы же успели выхватить преимущественно те, которые находятся на балансе МКИП, - малую часть», - написал министр.

Он добавил, что проехали почти весь маршрут «Золотой подковы», посетили Подгорецкий и Олесский замки.

«В Золочевский в этот раз не успели, но точно вернусь. Зато заехали в Жовкву, Свиржский замок и замок в Старом Селе. Кстати, министерством планируем включить в маршрут «Золотой подковы» уникальный заповедник Жовква, который охватывает значительную часть «идеального» средневекового города. Уже в этом году из-за аварийности монастыря Капуцинов Олесского замка мы надеемся отремонтировать крышу. Далее будем отбирать объекты, подлежащие Большой Реставрации», - отметил Ткаченко.

По его словам, в настоящее время министерство собирает предложения, которые затем обработает независимый экспертный совет, утвержденный Кабмином. Всего для реставрации будет определено 150 объектов. Среди них не менее 50 - замки и дворцы. Окончательный список будет определен в ближайшее время.

Вместе с тем министр отметил, что во время поездок на Львовщину, в Запорожье, в Канев убедился в том, что таких объектов будет значительно больше.

«Речь идет не только о сохранении истории, но и о возвращении новой жизни замков и дворцов. Это - настоящие бриллианты для туризма», - добавил Ткаченко.

Он отметил, что при этом важно сохранить пропорциональность в отношении других областей. Экспертная комиссия, которая будет сформирована в ближайшее время, должна определить количество объектов, рассчитать стоимость реконструкции и утвердить концепции развития.

«Чтобы превратить их в такие, что самостоятельно смогут привлекать для себя средства и частные инвестиции», - отметил Ткаченко.

Реставрацию памятников культурного наследия: что известно

18 августа президент Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма». Глава государства поручил разработать ряд мер, которые будут способствовать поддержке сферы культуры, охране культурного наследия, развитию креативных индустрий и туризма.

20 августа Ткаченко заявил, что в ближайшие четыре года на реставрацию памятников культурного наследия необходимо будет более 55 млрд грн. По словам министра, из около 130 тыс. объектов культурного наследия в Украине 80% нуждаются в немедленной реконструкции.

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Автор: Виктория Токарева