Ночные клубы и дискотеки вновь смогут открыться для тех клиентов, которые предъявят свидетельство о вакцинации от COVID-19.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил, что бары и ночные клубы в стране будут закрыты до октября, пока будет продолжаться процесс вакцинации населения.

Заведения ночной жизни снова смогут открыться для тех клиентов, которые предъявят свидетельство о вакцинации от COVID-19 или его эквивалент.

Читайте такжеПортугалия откроет свои границы для украинцев: какие документы нужныНочные клубы в Португалии, которые были закрыты из-за пандемии с марта 2020 года, смогут вновь открыться в октябре, когда, по оценкам властей, 85% португальского населения будет полностью вакцинированно от коронавируса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Премьер-министр выступил на заседании правительства, на котором были одобрены три новых этапа снятия карантинных ограничений и постепенного возобновления некоторых мероприятий.

Первая фаза должна начаться 1 августа, как только страна достигнет рубежа в 57% вакцинированных людей. 5 сентября начнется фаза 2, а в октябре стартует заключительная фаза.

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Автор: Ирина Погорелая