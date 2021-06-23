Ранее МИД Украины начал работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации от COVID-19 для путешествий летом.

В Министерстве иностранных дел Украины допускают, что другие страны могут признать украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19 в одностороннем порядке, без заключения соглашений о взаимном признании соответствующих свидетельств.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил осведомленный источник в МИД Украины относительно вероятности признания украинских COVID-сертификатов Таиландом или Канадой, если соглашения о взаимном признании этих сертификатов между Украиной и этими странами не подписаны.

"Теоретически такая возможность существует, если Таиланд примет такое решение в одностороннем порядке", - сообщил источник.

Также это касается и Канады, если эта страна в одностороннем порядке примет такое решение.

Признание украинских паспортов вакцинации за рубежом: что известно

В мае МИД Украины начал работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом.

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Украина готова заключить такие соглашения со всеми заинтересованными странами до того момента, как на общеевропейском уровне появится единый механизм сертификатов вакцинации.

Первой страной-членом Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о полной вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня, стала Венгрия.

18 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Хорватии и Мальте договориться о признании свидетельств о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Также Украина ведет переговоры с Грузией, Молдовой, Казахстаном и другими странами о признании национальных свидетельств о вакцинации против COVID-19.

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Автор: Виталий Саенко