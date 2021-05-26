Их наличие будет необходимым условием для путешествий по Европе, а потому Украина действует синхронизировано с европейскими партнерами.

Запуск COVID сертификатов в Украине состоится синхронизировано с европейскими партнерами и запланирован на начало июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Европейский Союз находится на финальной стадии согласования этого документа. Его наличие будет необходимым условием для путешествий по Европе, а потому Украина действует синхронизировано с европейскими партнерами. Запуск наших цифровых сертификатов запланирован на начало июля", - отметил глава правительства.

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COVID-паспортизация в Украине

В конце марта на необходимости разработки системы СOVID-паспортизации для украинцев подчеркнул президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что эти паспорта уже разрабатываются многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса.

Тогда же в Министерстве здравоохранения Украины заверили, что паспорта вакцинации для украинцев находятся на финальной стадии разработки.

В апреле в Кабинете министров заявили, что Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Цифровой сертификат, в частности, будет подтверждать, что человек вакцинировался, выздоровел и сделал тесты на коронавирус.

Паспорта вакцинации в Европе: что известно

Европейская комиссия 17 марта представила проект цифрового "зеленого сертификата", который будет способствовать безопасному свободному передвижению граждан Европейского Союза на территории ЕС.

Цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Евросоюзе до июня этого года.

При этом Всемирная организация здравоохранения выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID-19.

29 апреля Европейский парламент принял свою переговорную позицию по COVID-сертификатам, которые будут подтверждать вакцинацию, иммунитет или же отрицательный тест на коронавирус.

21 мая Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (Coreper) поддержал договоренность Совета ЕС и Европейского парламента о введении цифровых COVID сертификатов с 1 июля.

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Автор: Ирина Погорелая