Таким образом в испанской столице решили отпраздновать занесение парка Ретиро во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

В Мадриде устроили масштабное световое шоу с причудливыми фигурами, сказочными персонажами и цветными абстракциями.

Таким образом в испанской столице решили отпраздновать внесение местного парка 16 века во Всемирное наследие ЮНЕСКО, говорится в сюжете ТСН.

Инсталляции спроектировали на исторические здания в центре этого незабываемого города. Там были работы как местных художников, так и творцов из-за рубежа.

Как пишет Euronews, речь идет о парке Ретиро. Самые известные объекты города превратились в инсталляции в рамках Международного фестиваля света.

Решение о внесении парка Ретиро во Всемирное наследие ЮНЕСКО было принято еще в июле этого года, сообщало издание El País. Вместе с парком туда попал в бульвар Пасео-дель-Прадо. "Эта территория представляет собой чрезвычайный городской ландшафт, где культура и природа соединились с середины 16 века до сегодня, что придает ей ранг исключительной универсальной ценности", - пишет El País.

Что известно о парке Буэн-Ретиро

Этот городской парк в центре Мадрида является популярным местом отдыха жителей столицы и туристов, а также достопримечательностью города. Он является одним из крупнейших парков испанской столицы, занимая площадь почти 120 га.

В центре парка есть небольшое озеро площадью в 3,7 га с памятником королю Альфонсу XII. В 1887 году для международных выставок на территории парка были построены дворцы - кирпичный и хрустальный.

Правила въезда в Испанию для украинцев

В настоящее время граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или ПЦР-тестах. Единственное, надо заранее заполнить анкету. Однако следует учитывать, что на фоне осеннего роста заболеваемости коронавирусом в мире, правила могут быть пересмотрены в любой момент.

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Все может измениться, если Евросоюз исключит Украину из списка государств, из которых разрешен въезд в условиях пандемии. По крайней мере, еще неделю этого не произойдет. Впрочем, даже в этом случае шансы у украинцев поехать в Европу останутся, ведь окончательное решение о разрешении или ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член ЕС принимает отдельно на национальном уровне.

Актуальная информация об условиях въезда граждан Украины в каждую отдельную страну ЕС и другие страны мира доступна на интерактивной карте МИД Украины.

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Автор: Александр Топчий