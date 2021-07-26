Процесс внесения объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО планируют продлить до 28 июля.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО внес еще четыре объекта в свой список мирового наследия.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЮНЕСКО.

В частности, в список включено:

Цюаньчжоу - мировой центр торговли в Китае эпохи династий Сун-Юань.

Объект Цюаньчжоу иллюстрирует динамику города как морского центра торговли в периоды Сун и Юань (X-XIV вв. нашей эры). Цюаньчжоу процветал в довольно значительный период для морской торговли в Азии.

Храм Каката - Рудрешвара (Рамаппа), штат Телангана (Индия).

Рудрешвара, широко известный как храм Рамаппа, расположенный в селе Палампет примерно в 200 км к северо-востоку от Хайдарабада. Он является главным храмом Шивы в огороженном стенами комплексе, построенном в период Каката (1123-1323 года) при правителях Рудрадеве и Речарле Рудре.

Транс-иранская железная дорога (Иран).

Транс-иранская железная дорога соединяет Каспийское море на северо-востоке с Персидским заливом на юго-западе, пересекая два горных хребта, а также реки, нагорья, леса и равнины и четыре различные климатические зоны. Железная дорога протяженностью 1394 км была спроектирована и построена при сотрудничестве правительства Ирана и 43 строительных подрядчиков из разных стран. Транс-иранская железная дорога отличается своими масштабом и инженерными работами.

Ландшафт искусств и наук Paseo del Prado и Buen Retiro (Испания).

Расположен в центре Мадрида культурный ландшафт площадью 200 га сформировался с момента создания в XVI веке. Объект воплощает новую идею городского пространства и развития в период просвещенного абсолютизма XVIII века.

В сообщении отмечается, что процесс внесения объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО планируют продлить до 28 июля.

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Автор: Ирина Погорелая