Составлен список из семи мировых Insta-чудес. Данный список составила авиакомпания Icelandair, изучив отзывы и публикации в социальной сети Instagram.
Читайте такжеВ Париже открывается Эйфелева башняВ частности, для составления рейтинга Icelandair изучила данные Instagram, отзывы клиентов, информацию об отелях, отчеты о поездках и статистику туристов, чтобы определить, какие направления путешествий наиболее популярны для Insta.
В топ-7 Insta-чудес вошли:
- Эйфелева башня, Париж
- Бурдж-Халифа, Дубай
- Эмпайр Стейт Билдинг, Нью-Йорк
- Тауэрский мост, Лондон
- Бруклинский мост, Нью-Йорк
- Колизей, Рим
- Гранд-Каньон, Аризона
В частности, как сообщает timeoutdubai.com, хэштег #BurjKhalifa (напомним здание Бурдж Халифа является самым высоким в мире. Его высоста составляет 828 м) был использован почти 5 млн раз в Instagram, а фотографии этого здания часто становятся вирусными.
Одновременно с этим, журнал Conde Nast Traveller назвал одним из самых красивых в мире мост через Дубайский канал (Dubai Water Canal Bridge). Дубайская достопримечательность попала в один ряд с мостом «Золотые ворота» (Golden Gate Bridge) в Калифорнии и виадуком Glenfinnan Viaduct в Шотландии, передают russianemirates.com.
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