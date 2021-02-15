Для составления рейтинга использовались данные Instagram, отзывы клиентов, информация об отелях, отчеты о поездках и статистика туристов.

Составлен список из семи мировых Insta-чудес. Данный список составила авиакомпания Icelandair, изучив отзывы и публикации в социальной сети Instagram.

Читайте такжеВ Париже открывается Эйфелева башняВ частности, для составления рейтинга Icelandair изучила данные Instagram, отзывы клиентов, информацию об отелях, отчеты о поездках и статистику туристов, чтобы определить, какие направления путешествий наиболее популярны для Insta.

В топ-7 Insta-чудес вошли:

Эйфелева башня, Париж

Бурдж-Халифа, Дубай

Эмпайр Стейт Билдинг, Нью-Йорк

Тауэрский мост, Лондон

Бруклинский мост, Нью-Йорк

Колизей, Рим

Гранд-Каньон, Аризона

В частности, как сообщает timeoutdubai.com, хэштег #BurjKhalifa (напомним здание Бурдж Халифа является самым высоким в мире. Его высоста составляет 828 м) был использован почти 5 млн раз в Instagram, а фотографии этого здания часто становятся вирусными.

Одновременно с этим, журнал Conde Nast Traveller назвал одним из самых красивых в мире мост через Дубайский канал (Dubai Water Canal Bridge). Дубайская достопримечательность попала в один ряд с мостом «Золотые ворота» (Golden Gate Bridge) в Калифорнии и виадуком Glenfinnan Viaduct в Шотландии, передают russianemirates.com.

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Автор: УНИАН