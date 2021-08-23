Фестиваль воздушных шаров будет проходить в Киеве 23 августа.

Во время фестиваля воздушных шаров "Монгольфьерия. Я – гражданин", который пройдет 23 августа 2021 года на ВДНХ в Киеве, будет установлен официальный рекорд – на аэростатах одновременно поднимут 30 огромных флагов Украины.

Как сообщают организаторы мероприятия, установление рекорда запланировано на 23 августа по случаю Дня флага и 30-летия независимости Украины. Также в программе фестиваля запланированы выступления украинских групп, воздушных гимнастов, DJ-сет, привязные полеты на воздушных шарах и их вечернее свечение.

Подробную программу фестиваля и обновление информации о возможных изменениях можно отслеживать на официальном сайте.

Начало мероприятия запланировано на 17:00, а завершение программы – на 22:00.

Читайте также23 августа в Киеве временно изменят движение общественного пассажирского транспорта: список маршрутовФестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Я – гражданин" состоится при финансовой поддержке Украинского культурного фонда.

Как сообщал УНИАН, также в Киеве 22 августа стартовал большой туристический фестиваль "Мандруй Україною", который продлится до 24 августа.

Кроме того, 20 августа на территории ландшфтного парка "Певческое поле" стартовала выставка цветов ко Дню Независимости, посвященная творчеству народной художницы Марии Примаченко. Продлится фестиваль до 19 сентября.

Автор: Марина Григоренко