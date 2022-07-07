Оголение торса за пределами пляжа мэр итальянского Сорренто назвал наиболее распространенным явлением непристойного поведения, являющимся причиной ухудшения качества жизни граждан.

В итальянском курортном городе Сорренто запретили ходить по улицам за пределами пляжей с голым торсом – как без рубашки, так и в купальнике.

Об этом пишет местное издание ANSA.

Отмечается, что штраф за несоблюдение правила составляет от 25 до 500 евро.

По словам мэра Сорренто Массимо Копполы, такое решение было принято в связи с тем, что полуобнаженные отдыхающие своим внешним видом создают дискомфорт для местного населения и других гостей-туристов, что, в свою очередь, может негативно отразиться на оценке уровня благоустройства города с последующими последствиями для имиджа и туристического бизнеса.

"Охрана и улучшение благоустройства общественных пространств являются стратегической и приоритетной задачей муниципальной администрации, и достижение этой цели не может быть отделено от действий по противодействию наиболее распространенным явлениям непристойного поведения, являющимся причиной ухудшения качества жизни граждан", – заявил чиновник.

Как сообщал УНИАН, ранее на Майорке (Испания) некоторые рестораны ввели дресс-код, чтобы отпугнуть плохо одетых туристов. В частности, правила будут запрещать заходить в заведения в купальниках и пляжной одежде, а также в дешевых аксессуарах, купленных у уличных торговцев.