Спасатели помогли туристу из Херсона, потерявшему ориентир, спуститься с горы Говерла.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
В 15:50 туристка из Херсона сообщила спасателям о том, что ее муж в первой половине дня пошел на г. Говерла, потерял ориентировку и не может самостоятельно сойти с вершины. Связь с ним частично поддерживалась.
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На место были направлены четверо спасателей. В 16:50 они нашли заблудившегося туриста. В медицинской помощи он не нуждался.
Спасатели провели мужчину до учебно-спортивной базы "Заросляк".
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