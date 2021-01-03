В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Спасатели помогли туристу из Херсона, потерявшему ориентир, спуститься с горы Говерла.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В 15:50 туристка из Херсона сообщила спасателям о том, что ее муж в первой половине дня пошел на г. Говерла, потерял ориентировку и не может самостоятельно сойти с вершины. Связь с ним частично поддерживалась.

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На место были направлены четверо спасателей. В 16:50 они нашли заблудившегося туриста. В медицинской помощи он не нуждался.

Спасатели провели мужчину до учебно-спортивной базы "Заросляк".

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Автор: Светлана Закелова