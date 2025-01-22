Английский, японский, турецкий: туристы назвали лучшие традиционные завтраки мира

У традиционного английского завтрака есть много интересных конкурентов.

Завтрак часто считается самым важным приемом пищи за день. Традиционные завтраки в разных странах очень сильно отличаются – и по количеству блюд, и по их разнообразию. Как пишет портал Mail.ru, пользователь Reddit "Blackberry-777" спросил о лучшем традиционном завтраке и получил множество совершенно разных ответов.

Великобритания

Сам автор вопроса Blackberry-777 говорит, что его любимым вариантом является "полный английский завтрак" с "беконом, яйцами, помидорами, грибами, фасолью, тостами с маслом, сосисками и кровяной колбасой".

Видео дня

Мексика

По словам нескольких пользователей Reddit, в Мексике есть "правильный" завтрак для начала дня. Они хвалят мексиканские чилакилес - жареные кукурузные лепешки, которые посыпаются сыром и приправами.

Ливан

"Ливанский завтрак великолепен. Лабне (процеженный йогурт), фуул (конские бобы с лимоном и травами), хумус, манакиш (ароматизированная лепешка) с заатаром (смесь специй, включающая травы, семена кунжута и соль) или белый тимьян. Просто лучшее начало дня", - отмечает один из пользователей.

Канада и США

Пользователи также хвалят североамериканский завтрак из блинов с кленовым сиропом и беконом. Они также отмечают американские закусочные за "бесконечный кофе"

Турция

Некоторые пользователи отмечают, что турецкий завтрак "несомненно" лучший.

"Это большой выбор разных видов хлеба, тортов, пирожных, сыра, спредов, джемов, йогурта, сосисок, оливок, яиц в разных вариантах приготовления, фруктов и салатов с кофе или чаем", - отмечает один из них.

Сингапур

Тост кайя — традиционный завтрак в Сингапуре, состоящий из тоста, кокосового джема, вареных яиц и кофе. Обычно его подают в "копитиам", популярном в Сингапуре типе неформальной кофейни.

"Это толстый тост с маслом, обмакиваемый в полусваренные яйца с ноткой соевого соуса и белого перца. Один из лучших завтраков!", - рассказывает один из пользователей.

Германия

Пользователи также хвалят немецкий завтрак с белой колбасой, и мягким кренделем со сладкой горчицей и пшеничным пивом.

Япония

"Японские завтраки довольно хороши. Рис, омлет, мисо, натто (ферментированные соевые бобы) и чай", - рассказывает один из пользователей.

Другие также хвалят "аккуратную" подачу - "маленькие блюда с соленьями, приправами, яйцами, миска мисо, немного сезонной жареной рыбы и миска риса, а также немного нарезанных фруктов, все на одном подносе".

Индия

Пользователи в восторге от "досас" (пикантные блины), "паратхи" (лепешки), омлета масала (пряный омлет), яичного бхурджи (острая яичница) и "тепласа" (пряные лепешки) со свежим маслом. Индийский фильтрованный кофе также получил знак одобрения.

Малайзия

В Малайзии нельзя пропустить саравакскую лаксу - суп с лапшой, чили, имбирем, тамариндом и кокосовым молоком - по словам одного из пользователей это "действительно отличный завтрак".

Mail.ru также опубликовал голосование на выбор лучшего завтрака среди своих читателей. По итогу голосования из более 7800 человек подавляющее большинство - 60% - отдали предпочтение английскому завтраку.

Ранее УНИАН называл 15 блюд и напитков, которые обязательно стоит попробовать в Германии.

Вас также могут заинтересовать новости: