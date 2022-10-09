В Европе больше всего подорожают цены на отели в таких городах, как Париж, Стокгольм и Дублин.

В 2023 году резко вырастут цены на проживание в отелях по целому ряду популярных туристических направлений.

Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного AMEX (American Express) Global Business Travel.

В частности, в Европе больше всего подорожают цены на отели в таких городах, как:

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1. Париж, Франция (+10%).

2. Стокгольм, Швеция (+9%).

3. Дублин, Ирландия (+8,5%).

4. Амстердам, Нидерланды (+7,5%).

5. Франкфурт-на-Майне, Германия (+7,5%).

6. Лондон, Великобритания (+6,2%).

При этом в Северной Америке больше всего цены на проживание в отелях поднимутся в таких городах США, как Нью-Йорк (+8,2%), Сиэтл (+7,5%) и Сан-Франциско (+7,3%), а также в канадском Торонто (+6,5%).

В Центральной и Южной Америке самый стремительный рост цен на отели ожидается в столице Аргентины Буэнос-Айресе (+30%). Также цены существенно вырастут в бразильском Сан-Паулу (+7,7%) и мексиканском Мехико (+6,8%).

В Азиатско-Тихоокеанском регионе больше всего подорожают отели в индийском Бангалоре (+5,5%), австралийском Сиднее (+4,3%) и Сингапуре (+3,9%).

На Ближнем Востоке и в Африке рост цен ожидается в Дубае в ОАЭ (+7%), в Йоханнесбурге в ЮАР (+7%) и в израильском Тель-Авиве (+0,9%).

Предстоящий рост цен эксперты связывают с тем, что спрос на путешествия к осени 2022 года постепенно начал выходить на допандемийные уровни. Одновременно на ценах отразится и высокая инфляция, которая наблюдается в большинстве стран мира, в том числе как следствие спровоцированного Россией энергетического кризиса.

Как туризм восстанавливается после пандемии COVID-19

Сфера туризма едва ли не больше всего пострадала от последствий пандемии коронавируса, ведь с марта 2020 года путешествия по всему миру практически остановились на несколько месяцев. Летом 2020 года некоторые страны начали возобновлять туристические путешествия, впрочем, с жесткими ограничениями.

К лету 2022 года большинство стран мира и, в частности, Европы отменили практически все туристические ограничения, вызванные пандемией, однако некоторые страны все же оставляли жесткие карантинные ограничения до последнего.

По состоянию на начало октября 2022 года Испания осталась единственной страной Европы, в которой действуют ограничения на въезд из-за пандемии коронавируса.

На данный момент в мире фиксируется всплеск заболеваемости COVID-19, однако пока что страны не планируют возвращать жесткие ограничения, относясь к коронавирусу скорее как к сезонному заболеванию.

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