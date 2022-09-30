С 1 октября карантинные ограничения отменяет Люксембург.

Испания осталась последней страной Европы, в которой действуют ограничения на въезд из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает schengenvisainfo, это произойдет после того, как с 1 октября 2022 года все карантинные ограничения отменит Люксембург, сохранявший их до последнего.

Таким образом, Испания будет единственной страной Европы, которая требует от путешественников из третьих стран предоставления сертификатов, подтверждующих их статус вакцинации, отсутствие заболевания или подтверждение выздоравления.

Видео дня

Пандемия COVID-19: что известно

Вспышка заболевания COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, а 11 марта 2020 года ВОЗ признала коронавирус пандемией. По состоянию на сентябрь 2022 года в мире COVID-19 заболели более 600 млн человек, из них более 6,5 млн умерли. Пандемия коронавируса стала одной из самых смертельных в истории.

Сфера туризма едва ли не больше всего пострадала от последствий пандемии, ведь с марта 2020 года путешествия по всему миру практически остановились на несколько месяцев. Летом 2020 года некоторые страны начали возобновлять туристические путешествия, впрочем, с жесткими ограничениями.

К лету 2022 года большинство стран мира и, в частности, Европы отменили практически все туристические ограничения, вызванные пандемией, однако некоторые страны все же оставляли жесткие карантинные ограничения до последнего.

На данный момент в мире фиксируется всплеск заболеваемости COVID-19, однако пока что страны не планируют возвращать жесткие ограничения, относясь к коронавирусу скорее как к сезонному заболеванию.