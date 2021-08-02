Вакцинированные украинцы могут путешествовать в большинство стран Европы - всего 23.

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, в какие европейские страны могут без дополнительных условий отправиться в путешествие те украинцы, которые уже имеют две дозы вакцины.

Об этом сообщили на странице электронной системы Helsi в Facebook.

В частности, те, кто получил две дозы Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Spikevax от Moderna или AstraZeneca, могут отправиться в:

Франция

Испания

Швеция

Германия

Финляндия

Италия

Румыния

Греция

Болгария

Австрия

Сербия

Грузия

Литва

Латвия

Хорватия

Босния и Герцеговина

Словакия

Швейцария

Молдавия

Турция

Словения

Черногория

Люксембург

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Те, кто получил две дозы CoronaVac от Sinovac, могут отправиться в:

Все страны, перечисленные выше, за исключением Франции, Румынии, Литвы, Латвии, Хорватии и Люксембурга.

При этом в такие страны, как Дания, Нидерланды и Албания, возможен въезд без каких-либо сертификатов.

В то же время в Минздраве предупреждают, что при въезде в страны Европы нужно показывать распечатанное международное свидетельство о вакцинации на английском языке. Украинский электронный сертификат в ЕС пока не действителен.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 июля 2021 года 124 страны мира открыли свои границы для путешествий украинских граждан в период пандемии коронавируса.

Автор: Марина Григоренко