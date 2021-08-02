Вакцинированные украинцы могут путешествовать в большинство стран Европы / фото REUTERS

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, в какие европейские страны могут без дополнительных условий отправиться в путешествие те украинцы, которые уже имеют две дозы вакцины.

Об этом сообщили на странице электронной системы Helsi в Facebook.

В частности, те, кто получил две дозы Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Spikevax от Moderna или AstraZeneca, могут отправиться в:

  • Франция
  • Испания
  • Швеция
  • Германия
  • Финляндия
  • Италия
  • Румыния
  • Греция
  • Болгария
  • Австрия
  • Сербия
  • Грузия
  • Литва
  • Латвия
  • Хорватия
  • Босния и Герцеговина
  • Словакия
  • Швейцария
  • Молдавия
  • Турция
  • Словения
  • Черногория
  • Люксембург

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Те, кто получил две дозы CoronaVac от Sinovac, могут отправиться в:

  • Все страны, перечисленные выше, за исключением Франции, Румынии, Литвы, Латвии, Хорватии и Люксембурга.

При этом в такие страны, как Дания, Нидерланды и Албания, возможен въезд без каких-либо сертификатов.

В то же время в Минздраве предупреждают, что при въезде в страны Европы нужно показывать распечатанное международное свидетельство о вакцинации на английском языке. Украинский электронный сертификат в ЕС пока не действителен.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 июля 2021 года 124 страны мира открыли свои границы для путешествий украинских граждан в период пандемии коронавируса.

Автор: Марина Григоренко