В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, в какие европейские страны могут без дополнительных условий отправиться в путешествие те украинцы, которые уже имеют две дозы вакцины.
Об этом сообщили на странице электронной системы Helsi в Facebook.
В частности, те, кто получил две дозы Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Spikevax от Moderna или AstraZeneca, могут отправиться в:
- Франция
- Испания
- Швеция
- Германия
- Финляндия
- Италия
- Румыния
- Греция
- Болгария
- Австрия
- Сербия
- Грузия
- Литва
- Латвия
- Хорватия
- Босния и Герцеговина
- Словакия
- Швейцария
- Молдавия
- Турция
- Словения
- Черногория
- Люксембург
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Те, кто получил две дозы CoronaVac от Sinovac, могут отправиться в:
- Все страны, перечисленные выше, за исключением Франции, Румынии, Литвы, Латвии, Хорватии и Люксембурга.
При этом в такие страны, как Дания, Нидерланды и Албания, возможен въезд без каких-либо сертификатов.
В то же время в Минздраве предупреждают, что при въезде в страны Европы нужно показывать распечатанное международное свидетельство о вакцинации на английском языке. Украинский электронный сертификат в ЕС пока не действителен.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 июля 2021 года 124 страны мира открыли свои границы для путешествий украинских граждан в период пандемии коронавируса.