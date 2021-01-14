Какие страны мира открыли границы для украинцев (обновляется)

Пандемия коронавируса лишила многих туристов возможности путешествовать, закрыв границы большинства стран мира. После испорченных отпусков в 2020 году, украинцы теперь гадают, смогут ли они попасть в отпуск в другие страны мира в 2021 году. УНИАН.Туризм внимательно отслеживает новости об открытии и закрытии иностранных государств для украинских туристов. Следите за обновлениями!

UPD: По состоянию на 14 января 2021 года украинские туристы могут свободно путешествовать в 83 страны мира:

Албания (въезд без каких-либо ограничений и тестирования)

Антигуа и Барбуда

Армения

Афганистан

Багамские острова (необходимо получить разрешение на странице агентства путешествий Багамских островов, по прибытию показать результаты негативного теста, которому не более 10 дней)

Бахрейн

Беларусь

Болгария (въезд без каких-либо ограничений и тестирования)

Бразилия

Буркина Фасо

Бурунди

Великобритания

Гана

Демократическая республика Конго

Доминиканская республика

Египет (въезд без каких-либо ограничений и тестирования)

(въезд без каких-либо ограничений и тестирования) Замбия

Иордания

Ирак

Иран

Ирландия

Казахстан

Камбоджа

Кения

Колумбия

Коморские острова

Ливан

Мальдивы

Мексика

Нигерия

ОАЭ

Пакистан

Перу

Пуэрто-Рико

Республика Конго

Руанда

Сан-Томе и Принсипи

Северная Македония

Сейшельские острова

Сент-Люсия

Сербия (въезд без каких-либо ограничений и тестирования)

(въезд без каких-либо ограничений и тестирования) Словения

Сомали

США (въезд без каких-либо ограничений и тестирования)

Сьерра-Леоне

Судан

Танзания

Того

Тунис (ПЦР-тестирование по прибытию и карантин от 7 до 14 дней)

Турция (украинцы будут проходить на границе медосмотр, если возникнут симптомы COVID-19, необходимо сдать бесплатный ПЦР-тест, для въезда в страну требуется страховой полис на COVID-19)

(украинцы будут проходить на границе медосмотр, если возникнут симптомы COVID-19, необходимо сдать бесплатный ПЦР-тест, для въезда в страну требуется страховой полис на COVID-19) Уганда

Узбекистан

Хорватия (при пересечении границы необходимо показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение последних 48 часов до выезда, если без тестирования - обязательное 14-дневная самоизоляция)

(при пересечении границы необходимо показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение последних 48 часов до выезда, если без тестирования - обязательное 14-дневная самоизоляция) Центральноафриканская Республика

Чад

Черногория (въезд без каких-либо ограничений и тестирования)

Эквадор

Эфиопия

Южная Корея

Южный Судан

Ямайка

В то же время перед покупкой билетов и непосредственным выездом следует внимательно ознакомиться с правилами въезда в той или иной страны, ведь они постоянно меняются. Всю свежую информацию по правилам въезда граждан Украины на территорию других государств можно узнать по ссылке на интерактивную карту мира от МИД Украины.

Могут ли украинские туристы путешествовать в страны Евросоюза

На данный момент страны ЕС впускают только определенные категории граждан Украины – главным образом тех, у кого есть разрешение на работу в другой стране, водителей фур, дипломатов и еще несколько частных случаев, например, наличие близких родственников за границей или неотложное лечение.

Руководство европейских стран пока не может спрогнозировать, когда украинцы смогут снова свободно в Европейский союз.

При этом в МИД предупреждают украинцев: несмотря на то, что многие авиакомпании активно продают билеты на рейсы, не стоит спешить с покупкой до официального открытия границ с каждой конкретной страной.

По прибытию на какие украинском следует идти на самоизоляцию

В Украине действует распределение стран на "красную" и "зеленую" карантинные зоны.

В "красную" зону попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

По возвращении из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении "Дій вдома".

Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий лечение COVID-19.

К гражданам, которые возвращаются из стран "зеленой" зоны, нет никаких требований по самоизоляции и тестирования.

Минздрав обновляет перечень стран "красной" и "зеленой" зон еженедельно. По состоянию на 7 января в "красную" зону отнесены 78 стран.

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Марина Григоренко

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