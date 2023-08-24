По сравнению с доковидным 2019 годом больше всего подорожали отели в Италии.

Последние данные гостиничного аналитика STR показали устойчивый рост мировых цен на отели этим летом, в первую очередь в Европе.

Как сообщает SchengenVisaInfo.com, средняя дневная ставка (ADR) на проживание по всему миру в июле 2023 года выросла на 6,3% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. В то же время европейские цены за аналогичный период выросли на 13,4%, тогда как по сравнению с июлем доковидного 2019 года цены на отели в Европе выросли аж на 47%.

Наиболее значительный рост зафиксирован в следующих странах:

Италия – 51% (по сравнению с 2019 годом)

Великобритания – 31%

Испания – 30%

Германия – 18%

В то же время, рост ADR в годовом исчислении (июль 2022 года против июля 2023 года) был более сдержанным: Великобритания и Испания продемонстрировали рост на уровне 6%, а Германия – всего 3%.

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При этом эксперты STR прогнозируют, что в следующем году цены на отели будут более умеренными.

В свою очередь, французская инвестиционная фирма Jefferies в июле 2023 года также отметила значительный рост цен на отели. По ее данным, ADR во Франции вырос на 87% по сравнению с уровнем до COVID-19. Кроме того, цены на отели в стране выросли на 36% по сравнению с показателями июля 2022 года.

В то же время аналитики Jefferies заявили, что гостиничный сектор в Европе восстанавивается после пандемии быстрее всего по сравнению с другими регионами мира. Тем не менее, уровень заполняемости отелей в Европе все еще остается ниже показателей до COVID-19: в июле 2023 года заполняемость была на 3,9 процентных пункта ниже, чем в июле 2019 года, и улучшилась всего на 0,7 процентных пункта по сравнению с июлем 2022 года.

Как сообщал УНИАН, ранее работники отелей из личного опыта дали путешественником несколько советов по поводу того, на что стоит обратить вниманиме при выборе отеля и чего стоит избегать.

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