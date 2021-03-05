В Еврокомиссии 17 марта намерены представить свои планы относительно «цифровых зеленых пропусков», которые будут обязательными для путешествий в условиях пандемии коронавируса.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что правительства 27 стран-членов Европейского Союза должны немедленно начать техническую работу по введению к лету сертификатов прививок против COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеВ конце марта Сейшелы откроются для туристов со всего мира

В частности, в Еврокомиссии 17 марта намерены представить свои планы относительно «цифровых зеленых пропусков».

Кроме того, в ЕК намерены взаимодействовать с международными организациями, чтобы обеспечить признание их системы сертификатов прививок также в странах за пределами Евросоюза.

«Основа для такого общего подхода - это доверие», - говорится в письме президента Еврокомиссии к правительствам стран-членов ЕС.

Она подчеркнула, что страны-члены ЕС должны немедленно начать работу, чтобы вовремя подготовить такую систему.

Фон дер Ляйен отметила, что, кроме правовой базы для такой системы необходимо создать общую техническую инфраструктуру.

Паспорта вакцинации: что известно

13 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине не будут вводить паспорта иммунизации, но возможна выдача справок о получении прививки от коронавируса. Первый этап прививочной кампании начался в Украине 24 февраля.

Эксперты считают, что введение паспортов вакцинации от COVID-19 может стать новой системой дискриминации людей.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Виталий Саенко