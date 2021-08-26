По завершению Рас Джамили будет походить на другой курорт Эль-Гуну.

Власти Египта приняли решение и дальше развивать туристическую инфраструктуру побережья Красного моря и построят новый элитный курорт - Рас Джамили.

Об этом сообщает osoule.com.

Комплекс будет расположен в полупустынном месте у рифа Рас Джамили к северу от Шарм-эль-Шейха. Он займет 800 тыс. кв. м, а длина его береговой линии составит 750 м.

Месторасположение будущего курорта хорошо известно любителям дайвинга благодаря своему коралловому рифу.

Читайте такжеАрхеологи обнаружили в Египте древний "затонувший город" (фото)На курорте построят трех-, четырех- и пятизвездочные гостиницы и прочую необходимую инфраструктуру.

Отвечать за строительство Рас Джамили будут министерства государственного сектора бизнеса и гражданской авиации, которые уже заключили контракт с компаниями Al-Montazah Tourism and Investment Company и Imac Aqaba.

Предполагается, что по завершению строительства Рас Джамили будет походить на Эль-Гуну - другой курорт, расположенный рядом с Хургадой.

Как уже сообщал УНИАН, в стране с июля ослабили коронавирусные ограничения, разрешив работу театров, концертных залов, парков развлечений, казино, ночных клубов и дискотек.

Автор: Станислав Кожемякин