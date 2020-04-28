Оптимистичные планы: в Болгарии готовятся к туристическому сезону с 1 июля
Правительство Болгарии рассчитывает начать активный туристический сезон с 1 июля.
Читайте такжеКрупнейший европейский лоукостер Ryanair продлил остановку почти всех полетов до 14 маяОб этом заявила министр туризма Болгарии Николина Ангелкова, сообщает «Европейская правда».
«Мы планируем начать подготовку с 15 июня и начать активный летний сезон с 1 июля», – сказала Ангелкова.
Отмечается, что туризм генерирует 12% ВВП Болгарии, в этой сфере заняты 11% трудоспособных болгар.
«Вместе мы работаем над тем, чтобы болгарский туристический продукт был высокого качества, у нас есть много туристических возможностей. Я надеюсь, что этот кризис сделает нас сильнее и сплоченнее, несмотря на ту напряженность, которую каждый из нас испытывает в связи с неопределенностью на данном этапе», – добавила Ангелкова.
Ранее УНИАН сообщал, что Wizz Air с 1 мая возобновляет некоторые рейсы из аэропорта Вены.