Оптимистичные планы: в Болгарии готовятся к туристическому сезону с 1 июля

В стране планируют начать подготовку к сезону с 15 июня.

Правительство Болгарии рассчитывает начать активный туристический сезон с 1 июля.

Читайте такжеКрупнейший европейский лоукостер Ryanair продлил остановку почти всех полетов до 14 маяОб этом заявила министр туризма Болгарии Николина Ангелкова, сообщает «Европейская правда».

«Мы планируем начать подготовку с 15 июня и начать активный летний сезон с 1 июля», – сказала Ангелкова.

Отмечается, что туризм генерирует 12% ВВП Болгарии, в этой сфере заняты 11% трудоспособных болгар.

«Вместе мы работаем над тем, чтобы болгарский туристический продукт был высокого качества, у нас есть много туристических возможностей. Я надеюсь, что этот кризис сделает нас сильнее и сплоченнее, несмотря на ту напряженность, которую каждый из нас испытывает в связи с неопределенностью на данном этапе», – добавила Ангелкова.

Ранее УНИАН сообщал, что Wizz Air с 1 мая возобновляет некоторые рейсы из аэропорта Вены.