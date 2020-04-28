Wizz Air с 1 мая возобновляет некоторые рейсы из аэропорта Вены

Регистрацию и посадку будут проводить с учетом карантинных ограничений дистанции.

Венгерский лоукостер Wizz Air с 1 мая возобновит рейсы из аэропорта Вены в некоторые города Европы.

Первые самолеты отправятся в Дортмунд, Эйндховен, Салоники, Лиссабон и Осло. В течение месяца список расширят Рим, Милан, Тенерифе и Валенсия, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, перечень направлений может быть скорректирован из-за изменений в ограничениях на поездки.

Австрийское правительство во вторник сняло ограничения на выезд из страны с 1 мая.

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В авиакомпании уверяют, что борта дезинфицируются каждую ночь, а персонал обучен выявлению и работе с зараженными пассажирами.

Во время регистрации и посадки будут приняты "физические меры" для поддержания дистанции.

В минувшие выходные Wizz Air объявила о возобновлении рейсов из аэропорта Лутон в Лондоне более чем на дюжину направлений, большинство из них в Румынию. В мае авиакомпания также планирует вылеты из Будапешта в Мадрид и Берлин.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Wizz Air сократит персонал на 19% и заработную плату в связи с пандемией коронавируса.

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