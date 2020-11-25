Также компания назначила несколько дополнительных рейсов.

Акционерная компания «Укрзализныця» в декабре возобновляет курсирование ряда поездов, а также запускает несколько дополнительных.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В частности, «Укрзализныця» возобновляет движение следующих поездов: №13/14 Киев - Солотвино (Тересва) - ежедневно из столицы с 13 декабря, обратно с 14 декабря; №26/25 Одесса - Львов (Ужгород) / Рахов (ежедневно из Одессы с 13 декабря, обратно с 14 декабря); №58/57 Ковель - Одесса (через день из Ковеля с 13 декабря, из Одессы с 14 декабря); №70/69 Мариуполь - Львов (ежедневно из Мариуполя с 13 декабря, из Львова - с 15 декабря); №138/137 Хмельницкий - Лисичанск (с 13 декабря ежедневно из Хмельницкого, обратно с 14 декабря); №357/358 Киев - Рахов (ежедневно с 18 декабря из Киева, с 19 декабря из Рахова); №745/746 Киев - Славское (ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях).

Согласно сообщению, уже восстановлено курсирование поездов №142 Львов - Бахмут и №217/218 Киев - Рахов.

Также компания назначила следующие дополнительные поезда: №168 Львов - Одесса (будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3 января 2021); №198 Ковель - Львов (осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 года, а также 3, 6, и 10 января 2021 года); № 768/767 Киев - Херсон (из Киева будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года, из Херсона - 30, 31 декабря 2020 года, а также 4 и 11 января 2021 года).

Кроме этого, «Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы следующим поездам: №774 Киев - Шостка на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года; №782 Киев - Черкассы на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года.

Также продлен маршрут следования поезда №779/780 Сумы - Винница.

Отмечается, что с 13 декабря этого года ежедневно будут курсировать поезда: №41/42 Днепр - Трускавец; №43 Ивано-Франковск - Киев; №45/46 Лисичанск - Киев; №118/117 Черновцы - Киев.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Новые поезда

«Укрзализныця» с 15 декабря запускает новый скоростной поезд «Интерсити+» (№745/746) сообщением Киев - Славское.

С 13 ноября компания запустила два новых поезда – Львов - Бахмут (№142/141) и Харьков - Николаев (№251/252).

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Автор: Павел Степанец