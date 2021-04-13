При этом «Укрзализныця» добавила в расписание поезда №77/78 Харьков - Мариуполь, №119/120 Львов - Запорожье и №719/720 Харьков - Киев.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) в марте-апреле скорректировала расписание движения ряда поездов дальнего следования, а также запланировала дополнительные рейсы перед летним сезоном перевозок, запуск которых будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Читайте также«Укрзализныця» рассказала, как будут ходить поезда в Хмельницкой и Запорожской областях

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, УЗ добавила в расписание поезда №77/78 Харьков - Мариуполь, №119/120 Львов - Запорожье, №719/720 Харьков - Киев, а также увеличила периодичность курсирования поезда №19/20 Попасная - Киев (по четным дням недели).

В то же время, в связи с низким спросом на перевозки во время карантина, «Укрзализныця» приняла решение временно отменить количество рейсов в Западную Украину, отметив, что пассажиры с билетами на эти поезда смогут вернуть полную стоимость билетов:

с 13 апреля - № 29/30 Киев-Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9 вагонов, населенность на 11-25 апреля - 2%);

с 13 апреля - № 5/6 Ужгород-Херсон (курсировало 6 вагонов из 10, населенность с 11 по 25 апреля - менее 1%);

с 14 апреля - № 243/244 Киев-Рахов (курсировало 11 вагонов из 18, населенность с 11 по 25 апреля - 7%).

При этом в «Укрзализныце» подчеркнули, что мониторят пассажиропоток на ежедневной основе и готовы мгновенно возобновлять рейсы в случае повышение спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда на майские праздники и летний туристический сезон.

Также в компании напомнили о наличии широкого выбора альтернативных рейсов, в том числе, 15 поездах в день разного класса в львовском направлении.

Вместе с тем, по причинам экономической необоснованности с текущей недели меняется периодичность курсирования поездов: №773/774 Киев - Шостка: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) и №781/782 Киев - Черкассы: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю).

Как работает «Укрзализныця» в карантин

«Укрзализныця» с 11 апреля возобновила полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатье.

Также УЗ возобновила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область в связи с отнесением ее с 10 апреля к «желтой» карантинной зоне.

С 6 апреля «Укрзализныця» совместно с Нацполицией начала рейды против «безмасочников» на вокзалах и в поездах.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Авторы: Марина Григоренко, Павел Степанец