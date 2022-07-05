Поезд будет отправляться с 9 июля со столичной Дарницы по четвергам и субботам.

"Укрзалізниця" с 9 июля 2022 года назначает поезд "Интерсити+" сообщением "Дарница (Киев) – Львов".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

"Поезд №743/744 "Дарница – Львов" будет отправляться с Дарницы по четвергам и субботам в 12:27 и прибывать во Львов в 22:03. В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться по пятницам и воскресеньям в 07:08 и прибывать в Дарницу в 16:08", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд будет останавливаться на станциях Киев-Пассажирский, Святошин, Коростень и Дубно. На маршруте курсирует скоростной поезд Hyundai Rotem.

Билеты уже доступны для приобретения в кассах вокзалов, в чат-боте и на сайте "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, ранее председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что национальный железнодорожный перевозчик пока не будет повышать тарифы на пассажирские перевозки.

Также в "Укрзализныце" назвали самые популярные пассажирские маршруты поездом с начала лета.

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