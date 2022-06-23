Всего с начала лета "Укрзализныця" перевезла пассажирскими поездами 776 тысяч пассажиров.

"Укрзализныця" назвала самые популярные пассажирские маршруты поездом с начала лета.

Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Более 35 тысяч пассажиров воспользовались поездом №45 Ужгород - Харьков - Ужгород, более 29 тысяч - поездом №86 Львов - Запорожье - Львов, более 28 тысяч - поездом №120 Запорожье - Львов - Запорожье, свыше 26 тысяч поездом №41 Днепр - Трускавец - Днепр, свыше 23 тысяч - поездом №97 Киев - Ковель - Киев", - говорится в сообщении.

В компании наблюдают активное возвращение украинских семей из эвакуации в безопасные регионы, включая столицу, а также оживление деловых и туристических поездок.

Всего с начала лета "Укрзализныця" перевезла пассажирскими поездами 776 тысяч пассажиров.

Напомним, "Укрзализныця" возобновляет курсирование пригородных поездов из Киева.

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