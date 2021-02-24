Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в области.

Акционерная компания «Укрзализныця» с 26 февраля по 12 марта в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и введенными карантинными ограничениями в Ивано-Франковской области приостанавливает продажу билетов в направлении населенных пунктов области и в обратном направлении.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что продажа проездных документов будет восстановлена сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Пресс-служба также сообщила, что для пассажиров, которые приобрели билеты раньше, «Укрзализныця» совместно с Министерством инфраструктуры разрабатывает механизм, который позволит пассажирам безопасно добраться до мест назначения.

Кроме этого, УЗ расширяет возможности для возврата билетов.

«Пассажиры, которые из-за карантинных обстоятельств будут вынуждены изменить свои планы, смогут удобно и безопасно вернуть билеты в любой железнодорожной кассе страны, при этом им будет возмещена полная стоимость билета», - сказано в сообщении.

Отмечается, что вернуть билеты можно в течение 30 дней, начиная с 26 февраля.

В УЗ подчеркнули, что 24-25 февраля все поезда будут следовать по расписанию.

«В продаже имеются еще более 4 тыс. билетов на 15 рейсов из Ивано-Франковской области и при необходимости будут предоставлены дополнительные вагоны, чтобы дать возможность максимально безопасно покинуть регион тем, кто уже запланировал путешествие», - сообщила пресс-служба.

Карантин и отмена рейсов в Украине

Ранее «Укрзализныця» отменила дополнительные рейсы поезда Киев - Ивано-Франковск, назначенные к 8 марта, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Прикарпатье и заменила их на специальные рейсы поезда №120 Запорожье - Львов.

В Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости COVID-19 с 22 по 28 февраля усилен карантин. В регионе действуют ограничения «красной зоны». Также в Ивано-Франковской области создано 16 блок-постов для предотвращения распространения COVID-19.

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Автор: Павел Степанец