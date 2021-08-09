Получить прививку вакцинами CoronoVac и Pfizer могут все желающие при наличии украинского паспорта, кода и мобильного телефона.

В международном аэропорту "Борисполь" открылся пункт массовой вакцинации от COVID-19, где желающие могут привиться вакциной CoronoVac (Sinovac) и Pfizer.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на официальной странице в Facebook.

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"С 9 августа в аэропорту "Борисполь" можно сделать прививку от СOVID-19. Вакцинация будет проходить в помещении терминала D на 1 этаже, ежедневно с 9:00 до 15:00", – говорится в сообщении.

Привиться вакциной CoronoVac (Sinovac) и Pfizer могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, которые нуждаются в дополнительной защите.

В пресс-службе отметили, что вакцинация бесплатная и будет проходить без предварительной записи в формате живой очереди.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.

Аэропорт «Борисполь»:

Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Автор: Анна Нагорная